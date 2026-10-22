Készül a nemzetközi elfogatóparancs Matolcsy Ádám ellen

Az MNB-ügyhöz kapcsolódóan szerdán vették őrizetbe Matolcsy György volt jegybankelnököt és további két érintettet. Az eljárás során gyanúsítottként hallgatták volna ki Matolcsy Ádámot, valamint az MNB-alapítványok vagyonát kezelő cégek vezetőjét, Stofa Györgyöt is. Mivel azonban egyikük sem tartózkodik Magyarországon, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) nemzetközi elfogatóparancs kiadását kezdeményezte, amelyről a nyomozási bírónak kell határoznia.

Bozó Gergő, a Fővárosi Törvényszék szóvivője rámutatott, hogy az uniós együttműködésen alapuló, jórészt automatikus európai elfogatóparanccsal szemben a nemzetközi körözés jóval összetettebb folyamat, amelybe a diplomácia és a politika is belép. Ha a bíróság jóváhagyja az ügyészség kérelmét, a végzést az Igazságügyi Minisztérium és a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) juttatja el a nemzetközi adatbázisokba. Ezt követően, h

a a gyanúsítottakat a világ bármely pontján igazoltatják, a rendszer azonnal jelezni fogja a körözés tényét.

Egy esetleges külföldi elfogás után a kiadatás nem történik meg automatikusan. Ennek alapfeltétele a kettős büntethetőség, ami azt jelenti, hogy a gyanúsítás alapjául szolgáló cselekménynek a kibocsátó és a végrehajtó államban is bűncselekménynek kell minősülnie. Emellett a fogadó ország hatóságai a saját jogi kereteik között minden esetben külön eljárást folytatnak le a kiadatásról szóló végső döntés meghozatala előtt.

Gyakori tévhit, hogy a kétoldalú kiadatási egyezménnyel nem rendelkező országok – mint például az Egyesült Arab Emírségek vagy Thaiföld – teljes menedéket nyújtanak.

A nemzetközi jogsegély keretében, a viszonosság elve alapján diplomáciai úton is kérhető a körözött személyek átadása. Ha a fogadó állam ezt vállalja, a kiadatás egyezmény hiányában is megvalósulhat.

Amíg azonban a nemzetközi elfogatóparancs nem lép életbe, Matolcsy Ádám és Stofa György Magyarország határain kívül szabadon mozoghat. Amennyiben mégis az önkéntes hazatérés mellett döntenének, a már több mint egy napja érvényben lévő országos körözés miatt a repülőtéri útlevél-ellenőrzésnél azonnal őrizetbe vennék őket.

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