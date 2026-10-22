13°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Leépítések kezdődtek az iváncsai akkumulátorgyárban
Gazdaság

Leépítések kezdődtek az iváncsai akkumulátorgyárban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Váratlan elbocsátások kezdődtek az iváncsai SK On akkumulátorgyárban, ezért a helyi érdekképviselet azonnali egyeztetést követel. A szakszervezet teljes átláthatóságot vár a cégvezetéstől a leépítések okai és az elmúlt hónapokban kiszabott súlyos munkavédelmi bírságok kapcsán egyaránt.

A LIGA – Ifjúsági Munkás Érdekvédelmi Szervezet (LIMÉSZ) helyi csoportjához érkezett jelzések szerint október 21-én több magyar munkavállalónak is váratlanul felmondtak a vállalatnál.

A dolgozók körében komoly az aggodalom, mivel úgy tudják, a leépítés folytatódni fog.

Az érdekképviselet hangsúlyozza, hogy az azonnali elbocsátások sértik az emberi méltóságot, egy esetleges csoportos létszámleépítés pedig csak a szigorú jogszabályi előírások betartásával történhetne meg. Emiatt hivatalos tájékoztatást kérnek a tervezett elbocsátások mértékéről és hátteréről.

A munkahelyi bizonytalanságot tovább fokozzák a közelmúlt munkavédelmi hiányosságai. A szakszervezet választ vár arra, hogy pontosan mi vezetett a 2026. augusztus 13-án és szeptember 29-én kiszabott, jelentős összegű bírságokhoz. Emellett tudni akarják, kiket érintettek ezek az esetek, valamint hogy a cég milyen korrekciós és oktatási intézkedéseket vezetett be a biztonságos munkakörülmények garantálása érdekében.

Még több Gazdaság

Vártnál jobban nőnek a német adóbevételek

Tisza-kormány: Matolcsy őrizetben, a fia szökésben; fókuszban a költségvetés

Készül a nemzetközi elfogatóparancs Matolcsy Ádám ellen

A helyzet megnyugtató rendezésére a szakszervezet azonnali, személyes megbeszélést kezdeményezett a cég ügyvezetésével, valamint a HR- és a munkavédelmi vezetőkkel, ám próbálkozásuk eddig eredménytelen maradt. Az érdekképviselet továbbra is arra kéri az SK On Hungary Kft. vezetését, hogy a jóhiszemű együttműködés jegyében legyen partner a konstruktív párbeszédben, és adjon teljes körű tájékoztatást a jövőbeli tervekről, véget vetve ezzel a dolgozói bizonytalanságnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Továbbra is szökésben Matolcsy Ádám
Lefordulás az amerikai tőzsdéken, adják a tech részvényeket
Tisza-kormány: indítványozták Matolcsy György letartóztatását, kiderült, pontosan miért lépett az ügyészség
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility