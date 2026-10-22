Leépítések kezdődtek az iváncsai akkumulátorgyárban

Váratlan elbocsátások kezdődtek az iváncsai SK On akkumulátorgyárban, ezért a helyi érdekképviselet azonnali egyeztetést követel. A szakszervezet teljes átláthatóságot vár a cégvezetéstől a leépítések okai és az elmúlt hónapokban kiszabott súlyos munkavédelmi bírságok kapcsán egyaránt.

A LIGA – Ifjúsági Munkás Érdekvédelmi Szervezet (LIMÉSZ) helyi csoportjához érkezett jelzések szerint október 21-én több magyar munkavállalónak is váratlanul felmondtak a vállalatnál.

A dolgozók körében komoly az aggodalom, mivel úgy tudják, a leépítés folytatódni fog.

Az érdekképviselet hangsúlyozza, hogy az azonnali elbocsátások sértik az emberi méltóságot, egy esetleges csoportos létszámleépítés pedig csak a szigorú jogszabályi előírások betartásával történhetne meg. Emiatt hivatalos tájékoztatást kérnek a tervezett elbocsátások mértékéről és hátteréről.

A munkahelyi bizonytalanságot tovább fokozzák a közelmúlt munkavédelmi hiányosságai. A szakszervezet választ vár arra, hogy pontosan mi vezetett a 2026. augusztus 13-án és szeptember 29-én kiszabott, jelentős összegű bírságokhoz. Emellett tudni akarják, kiket érintettek ezek az esetek, valamint hogy a cég milyen korrekciós és oktatási intézkedéseket vezetett be a biztonságos munkakörülmények garantálása érdekében.

A helyzet megnyugtató rendezésére a szakszervezet azonnali, személyes megbeszélést kezdeményezett a cég ügyvezetésével, valamint a HR- és a munkavédelmi vezetőkkel, ám próbálkozásuk eddig eredménytelen maradt. Az érdekképviselet továbbra is arra kéri az SK On Hungary Kft. vezetését, hogy a jóhiszemű együttműködés jegyében legyen partner a konstruktív párbeszédben, és adjon teljes körű tájékoztatást a jövőbeli tervekről, véget vetve ezzel a dolgozói bizonytalanságnak.

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