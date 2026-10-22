Literenként 50 forintot buknak a magyar gazdák: válságos helyzetben a hazai tejágazat

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Jelenleg a tejfelvásárlási ár literenként mindössze 120-140 forint körül mozog, miközben az önköltség a legtöbb helyen már eléri a 170-180 forintot, az aszály által leginkább sújtott területeken pedig a 190 forintot is meghaladja. Bár a nemzetközi piacokon mutatkozott némi áremelkedés az év eleji mélypontok óta, a magyar gazdák pozíciója a hosszú távú szerződések és a folyamatosan romló hazai takarmányhelyzet miatt egyre nehezebb.

Ez a literenkénti mintegy 50 forintos átlagos ráfizetés hosszú távon kigazdálkodhatatlan a szektor számára.

A helyzet az év harmadik negyedévében fordult igazán kritikusra, amikor a telepek áttértek a 2026-os betakarítású takarmányok etetésére. A csapadékhiány miatt sok helyen a korábbi termés harmadát tudták csak betakarítani, miközben a fix költségeket – például a vetőmagot, a műtrágyát, a földbérletet vagy a gépi munkát – maradéktalanul ki kellett fizetni. Ez aránytalanul nagy terhet ró a jóval kevesebb betakarított terményre.

A mennyiségi hiány mellett a minőség is komoly problémát jelent. A kukoricaszilázs alacsony keményítőtartalma miatt a tehenek energiaigényét drágább abrakkal kell pótolni. A toxinmentes kukorica tonnánkénti ára a tavalyi 75 ezer forintról mostanra 100-105 ezer forintra ugrott, miközben a minőségi alapanyagból hiány alakult ki a piacon. A helyettesítőként szóba jöhető élelmiszeripari melléktermékek – például a nedves árparost – ára is nagyjából harminc százalékkal emelkedett a megnövekedett kereslet miatt.

A gazdák mozgástere a takarmányozás átalakításában ráadásul biológiai okokból rendkívül szűk.

A kérődzők emésztéséhez elengedhetetlen a megfelelő rostmennyiség, így a hiányzó szálastakarmányt nem lehet egyszerűen energiadús abrakkal helyettesíteni, mert az súlyos anyagcserezavarokhoz, extrém esetben pedig az állatok elhullásához vezethet.

Aki a piacról kénytelen pótolni a hiányzó szénát, tonnánként 80 ezer forintot vagy annál is többet fizethet érte, feltéve, ha egyáltalán talál megfelelő minőséget.

A hazai takarmánykukorica-termés idén becslések szerint mindössze 1,5-1,6 millió tonna körül alakul, amelynek ráadásul jelentős része határérték feletti toxintartalmú. Mivel a fertőzött takarmány etetése élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi okokból kizárt, Magyarország elkerülhetetlenül importra szorul. A tejtermelők legfőbb kérdése most az, hogy a régiós vagy a globális piacon találnak-e egyáltalán megfizethető és egészséges alapanyagot.

A jelenlegi állapot egyszerre okoz jövedelmezőségi, takarmányozási és állategészségügyi krízist a hazai tejágazatban. A termelők hónapok óta a pénzügyi tartalékaikat élik fel, ami nem tartható fenn a végtelenségig. A következő hónapok sorsdöntőek lesznek, hiszen jövő év márciusára egyértelműen kiderül, mely gazdaságok élik túl ezt a válságos időszakot, és kik kényszerülnek a tejtermelés végleges leállítására.

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