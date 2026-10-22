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Magyar Péter új 1956-os múzeum létrehozását jelentette be, és a nemzet megosztása ellen szólalt fel
Gazdaság

Magyar Péter új 1956-os múzeum létrehozását jelentette be, és a nemzet megosztása ellen szólalt fel

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A következő években új, az 1956-os forradalom hőseinek és áldozatainak emléket állító múzeumot hoz létre a kormány – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtök este, a forradalom hetvenedik évfordulója alkalmából rendezett Bem téri megemlékezésen. A kormányfő a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozta, bírálta azokat, akik szerinte politikai érdekek mentén megosztják az országot, és közös ünneplésre hívta a magyarokat október 23-ára.

Hetven évvel ezelőtt a Műegyetemről induló diákok a Bem téren gyülekeztek, hogy kifejezzék szolidaritásukat a szabadságukért küzdő lengyelekkel – emlékeztetett Magyar Péter a Rákóczi Szövetség által szervezett ünnepségen. Arról is beszélt, hogy a felvonulók akkor még nem tudták, hogy órákkal később forradalmárokká válnak, de már megtapasztalták, mit jelent szabad magyar polgárnak lenni. A miniszterelnök személyes családi kötődéséről is beszélt: nagymamája műegyetemi hallgatóként maga is részt vett az akkori felvonuláson.

A kormányfő szerint az 1956-os forradalom legfontosabb üzenete, hogy

a szabadságot még a legnagyobb túlerő sem képes végleg eltiporni.

A lyukas zászló szimbolikáját felidézve arról beszélt, hogy a magyarok a rájuk kényszerített elnyomástól, a hazugságoktól, a félelemtől és az idegen megszállástól akartak megszabadulni, miközben visszakövetelték a jogot, hogy maguk dönthessenek országuk sorsáról.

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Magyar úgy fogalmazott, hogy

a forradalom hetvenedik évfordulóját végre felszabadultan és derűsen ünnepelheti az ország, ez azonban nem jelentheti az áldozatok elfelejtését.

Felidézte a kivégzetteket, a bebörtönzötteket, a sortüzek áldozatait és a hazájuk elhagyására kényszerített százezreket. Beszámolt arról is, hogy szerdán a Parlamentben egykori 1956-os egyetemistákat tüntetett ki, akiknek személyes példáját a magyar nemzet erejének bizonyítékaként értékelte.

A miniszterelnök konkrét kormányzati vállalást is tett: új, átfogó 1956-os múzeumot hoznak létre.

Magyar szerint a rendszerváltás óta sem sikerült méltó módon rendezni a forradalom emlékezetének egyik legfontosabb kérdését.

70 év telt el úgy, hogy a mai napig nincs egy olyan közös, méltó helyünk, amely teljes egészében az 1956-os hősök és áldozatok emlékének szenteltetett volna

– jelentette ki. Hozzátette, hogy a következő években létrehozzák a magyar szabadság méltó emlékhelyét, egy valódi 1956-os múzeumot, amely a harcolóknak, az áldozatoknak és a névtelen hősöknek egyaránt emléket állít.

Beszédében a nemzeti ünnep körüli politikai megosztottságot is szóvá tette. Szerinte vannak, akik még mindig nem értik, hogy bizonyos történelmi pillanatokban a politikai különbségeknél fontosabb a közös nemzeti emlékezet.

„Vannak, sajnos, akik még most sem értik, hogy ezt a hazát megosztani bűn” – fogalmazott Magyar, majd hozzátette:

Vannak, akik még most sem értik, hogy vannak percek és órák, amikor csak magyarok vagyunk, jelző nélkül, származás nélkül, politikai szimpátia nélkül.

A miniszterelnök szerint mindenkinek el kell döntenie, hogy az 1956-os hősök előtti tisztelgést vagy a napi politikai érdekeit tartja fontosabbnak.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a pénteki ünnepségekre mindenkit meghívtak, és politikai hovatartozástól függetlenül mindenkit várnak. „Aki ezt nem érti, az nem érti 1956 üzenetét” – jelentette ki a nemzeti összetartozás fontosságáról beszélve. Arra kérte a magyarokat, hogy október 23-án közösen emlékezzenek a forradalom hőseire, és délután fél négykor találkozzanak a Kossuth téren.

Magyar Péter beszéde végén Magyarország függetlenségének megőrzését nevezte a történelmi örökség egyik legfontosabb követelményének. Kijelentette, hogy

Magyarország barátként fogad mindenkit, aki tisztelettel és jó szándékkal közeledik hozzá, de szabadságából nem enged.

Szerinte az 1956-os forradalom bebizonyította, hogy a magyar nemzet képes szembeszállni a legnagyobb elnyomó hatalmakkal is, és ez a történelmi tapasztalat ma is alapot ad az ország jövőjébe vetett bizalomhoz.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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