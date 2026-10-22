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Magyarország miatt is kell változtatnia a Coca-Colának és a Danone-nak a csomagolásain egész Európában
Gazdaság

Magyarország miatt is kell változtatnia a Coca-Colának és a Danone-nak a csomagolásain egész Európában

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Az Európai Bizottság fellépése nyomán a Coca-Cola, a Nestlé és a Danone módosítja műanyag palackjainak címkézését és reklámjait, mert az újrahasznosításra vonatkozó állításaik megtéveszthették a fogyasztókat. A magyar Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vezetésével is zajló uniós eljárás eredményeként a vállalatoknak pontosabban kell feltüntetniük a palackok újrahasznosítottanyag-tartalmát és tényleges környezeti előnyeit.

Az Európai Bizottság és a fogyasztóvédelmi hatóságok fellépésének köszönhetően a Coca-Cola, a Nestlé és a Danone megváltoztatja a műanyag palackjain szereplő újrahasznosítási állításokat. A lépés célja, hogy a vásárlók egyértelmű és valósághű tájékoztatást kapjanak a termékek tényleges környezeti jellemzőiről, megszüntetve a megtévesztő kommunikációt - tudósított az Európai Bizottság.

Az egyeztetések az Európai Fogyasztók Szervezete (BEUC) 2023. novemberi jelzését követően indultak meg. A folyamatot az Európai Bizottság és a Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózat (CPC) koordinálta, a svéd fogyasztóvédelmi hatóság, valamint a magyar Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vezetésével.

A hatóságok megállapították, hogy a cégek által javasolt módosítások már megfelelnek az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályoknak.

A megállapodás értelmében az érintett vállalatok több konkrét változtatást is bevezetnek: a „100%-ban újrahasznosított műanyagból készült palack” feliratot felváltja a „100%-ban újrahasznosított palack, a kupak és a címke kivételével” megfogalmazás, amely tényszerűbb képet ad a termék összetételéről.

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Emellett a "Hasznosíts újra ismét" (Recycle me again) szlogent az egyszerűbb "Hasznosíts újra" (Recycle me) üzenet váltja fel. Ezzel elkerülhető az a téves vásárlói benyomás, amely szerint a palack korábban már biztosan újra volt hasznosítva, és a jövőben is korlátlan alkalommal újragyártható. A cégeknek ügyelniük kell arra is, hogy a címkék általános megjelenése és a rajtuk elhelyezett környezetvédelmi szimbólumok ne legyenek megtévesztőek a termék valós környezeti előnyeit illetően. Ezeket a szabályokat a weboldalakon és a közösségi médiában futó digitális kampányokban is érvényesíteniük kell.

A Coca-Cola és a Nestlé már meg is kezdte a vállalások gyakorlati megvalósítását, elsősorban a digitális felületeken megjelenő hirdetéseik módosításával.

A nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok a jövőben figyelemmel kísérik a megállapodás betartását, és mulasztás esetén felléphetnek a vállalatokkal szemben. Annak érdekében, hogy a piacon egyenlő feltételek érvényesüljenek, az Európai Bizottság a teljes palackozóipar érdekképviseleteivel is felveszi a kapcsolatot, egyértelművé téve, hogy a zöldrefestést (greenwashing) tiltó uniós szabályok minden piaci szereplőre kötelezőek.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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