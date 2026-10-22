Már nem fontolgatja az intervenciót a svájci jegybank

A csütörtökön közzétett ülésjegyzőkönyvből kiderül, hogy a döntéshozók azért változtattak a közlemény megfogalmazásán, mert a júniusi kamatdöntő ülés óta a frank iránti menekülőeszköz-kereslet lényegében megszűnt. "A jelenlegi környezetben már nincs szükség a beavatkozási hajlandóság fokozására" – áll az összefoglalóban.

Az év elején kitört közel-keleti háború komoly kihívás elé állította az SNB-t, mivel a frankba áramló tőke hatására

a svájci fizetőeszköz évtizedes csúcsra erősödött a dollárral és az euróval szemben.

A jegybank az első félévben kénytelen volt nyíltan intervenciót kilátásba helyezni, és aktívan eladni a frankot a devizapiacon.

A frank azóta a konfliktust megelőző szinteknél is gyengébbre esett. A döntéshozók szerint ez a svájci és a külföldi kamatkülönbözet tágulásával magyarázható, ami a frank alacsony volatilitásával párosulva vonzó finanszírozási devizává tette a svájci valutát a carry trade ügyletekben. A jegybank számításai szerint a frank kereskedelemmel súlyozott árfolyama mintegy 3 százalékkal gyengült a júniusi ülés óta.

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Az inflációs kilátásokat illetően a jegybank a teljes előrejelzési horizonton megemelte prognózisát, ám a várt értékek végig az SNB 0–2 százalékos célsávján belül maradtak. A döntéshozók elismerték, hogy a középtávú inflációs nyomás némileg fokozódott, ám másodkörös hatásoknak továbbra sincs nyoma, a maginfláció pedig csak kismértékben emelkedett.

A szeptemberi fogyasztóiár-index éves alapon 1 százalékra gyorsult, ami kétéves csúcsot jelent, ezt pedig elsősorban az olajárak emelkedése és a frank gyengülése fűtötte. Ez az érték azonban messze elmarad a környező országokétól. Harmonizált alapon a svájci infláció 1,2 százalék volt, szemben az eurózóna 3,8 százalékával, ami nagyrészt a frank szigetelő hatásának köszönhető.

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