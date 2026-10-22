Megérkezett a hatóság figyelmeztetése: emelkedhet a koronavírus-fertőzések száma Magyarországon

A szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzésszámok emelkedése várható a következő időszakban - írja az MTI.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján írról írt, hogy az év 42. hetében beérkezett szennyvizek koronavírus-koncentrációja országos szinten a mérsékelt koncentrációtartományban van és stagnál.

A központ szerint az örökítőanyag Eger, Tatabánya, Budapest dél-pesti, Budapest központi, Budapest észak-pesti szennyvíztisztítók, Pécs, Kaposvár, Székesfehérvár, Miskolc, Békéscsaba, Salgótarján, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok, Szekszárd és a Budapest agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható.

A több hete pozitív eredményt mutató mintavételi helyek közül emelkedés Eger, Miskolc, Pécs, Salgótarján és Tatabánya szennyvíztisztítójának ellátási területéről származó mintákban volt tapasztalható.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő időszakban.

Az örökítőanyag koncentrációja Zalaegerszeg, Pécs, Szekszárd, Tatabánya, Szolnok, Szeged, Békéscsaba, Debrecen, valamint Budapest északi, déli és központi déli régiójának mintájában és az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

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