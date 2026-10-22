11°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megérkezett a hatóság figyelmeztetése: emelkedhet a koronavírus-fertőzések száma Magyarországon
Gazdaság

Megérkezett a hatóság figyelmeztetése: emelkedhet a koronavírus-fertőzések száma Magyarországon

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzésszámok emelkedése várható a következő időszakban - írja az MTI.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján írról írt, hogy az év 42. hetében beérkezett szennyvizek koronavírus-koncentrációja országos szinten a mérsékelt koncentrációtartományban van és stagnál.

A központ szerint az örökítőanyag Eger, Tatabánya, Budapest dél-pesti, Budapest központi, Budapest észak-pesti szennyvíztisztítók, Pécs, Kaposvár, Székesfehérvár, Miskolc, Békéscsaba, Salgótarján, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok, Szekszárd és a Budapest agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható.

A több hete pozitív eredményt mutató mintavételi helyek közül emelkedés Eger, Miskolc, Pécs, Salgótarján és Tatabánya szennyvíztisztítójának ellátási területéről származó mintákban volt tapasztalható.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő időszakban.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Matolcsy őrizetben, a fia szökésben; fókuszban a költségvetés

Átvilágítja az Orbán-kormány szívügyére dobott százmilliárdokat Magyar Péter kabinetje

Kapitány István: egy év alatt a lista végéről a dobogóra

Az örökítőanyag koncentrációja Zalaegerszeg, Pécs, Szekszárd, Tatabánya, Szolnok, Szeged, Békéscsaba, Debrecen, valamint Budapest északi, déli és központi déli régiójának mintájában és az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Csúnya lefordulás az amerikai tőzsdéken, adják a tech részvényeket
Továbbra is szökésben Matolcsy Ádám
Megjelent egy rejtélyes vírus Európában: olyasmi történt, amire eddig nem volt példa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility