Megérkezett a hó a szomszédban

Megjelent az első hó a szlovén hegyek magasabb részein, miközben a síközpontok már közzétették a közelgő szezon jegyárait: a nagyobb síterepeken 41-50 euró között alakulhat egy felnőtt napijegy ára.

A Júliai-Alpokban, 2514 méteres magasságban fekvő Kredaricán csütörtökre virradóan átmenetileg néhány centiméteres hóréteg alakult ki.

A szlovén környezetvédelmi ügynökség (ARSO) automata mérőállomása éjfél körül egy-két centiméter havat jelzett, miközben a hőmérséklet fagypont közelében alakult.

A Delo című szlovén napilap csütörtöki összeállítása szerint a 2026/2027-es idényben a nagyobb szlovén síközpontok többségében emelkednek a jegyárak. Egy felnőtt napijegy ára jellemzően 41 és 50 euró között lesz, átlagosan mintegy két euróval több, mint az előző szezonban. Az árak síterepenként és a vásárlás időpontjától is eltérnek.

Roglán, a Pohorje-hegység egyik legismertebb szlovén síközpontjában például a felnőtt napijegy elővételben 44, a szezonban pedig 49 euróba kerül.

Kedvezményes áron november végéig lehet előre megváltani a jegyeket. A legtöbb szlovén síközpont november végén vagy december elején tervezi megnyitni pályáit, amennyiben az időjárás és a hóviszonyok ezt lehetővé teszik.

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