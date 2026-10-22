Megerősítette az akkugyár: több dolgozót elbocsátottak

Váratlanul elbocsátottak több magyar munkavállalót az iváncsai akkumulátorgyárból a Liga szakszervezet információi szerint, és a dolgozók úgy tudják, a létszámleépítés folytatódni fog. A vállalat az MTI érdeklődésére közleményben megerősítette az elbocsátások tényét.

A LIGA - Ifjúsági Munkás Érdekvédelmi Szervezet (LIMÉSZ) SK On szakszervezeti csoportjának MTI-hez eljuttatott közleményében határozottan kiállt az SK On Hungary Kft. iváncsai munkavállalóinak jogai és biztonsága mellett. Ismertették:

a hozzájuk érkezett jelzések szerint szerdán váratlanul elbocsátottak a cégtől több magyar munkavállalót, és a dolgozók úgy tudják, nem ők lesznek az egyetlenek.

A munkavállalói szervezet közölte: tájékoztatást kértek a tervezett létszámleépítések mértékéről és indokairól, továbbá rámutattak, hogy az azonnali elbocsátás az emberi méltóság követelményének, az esetleges csoportos létszámleépítés pedig a jogszabályok követelményeinek nem felel meg.

Ahogy azt az elbocsátások tényéről szóló mai cikkünkben is mi is megírtuk, a dolgozók körében nagy a bizonytalanság a helyzetet illetően. A szakszervezet korábban hangsúlyozta, hogy az azonnali elbocsátások sértik az emberi méltóságot, egy esetleges csoportos létszámleépítés pedig csak a szigorú jogszabályi előírások betartásával történhetne meg. Ezért a szakszervezet párhuzamosan tájékoztatást vár a munkáltatótól az elmúlt időszakban kiszabott, jelentős összeget elérő munkavédelmi bírságok okairól, az érintettek köréről, valamint a cég által a biztonságos munkakörülmények megteremtése érdekében tett javító és oktató intézkedésekről. A szakszervezet azt kérte a cégvezetéstől, hogy a jövőre vonatkozó tervekről időben, teljes körű tájékoztatást nyújtson, és a felmerült problémákat közösen, tárgyalóasztalnál rendezzék.

Az SK On Hungary Kft. MTI-nek megküldött hivatalos válaszában azt közölte, hogy az üzem működésének

az aktuális üzleti feltételekhez való igazítása nehéz, de elkerülhetetlen létszámbeli döntéseket tett szükségessé.

Hozzátették: az érintett munkavállalóknak megadják a szükséges támogatást, és eleget tesznek a helyi közösséggel szembeni kötelezettségeiknek.

Az SK On Hungary nemrégiben két alkalommal is 100 millió forintos bírságot kapott. Augusztusban a munkavédelmi hatóság sújtotta bírsággal a céget a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt, majd azért büntették újabb 100 millió forintra, mert az engedélytől eltérő működésével talajvízszennyezést okozott. A hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák, valamint az azokkal megegyező műszaki kialakítású csővezetékek és aknák működésének felfüggesztését.

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