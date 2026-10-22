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Megjelent egy rejtélyes vírus Európában: olyasmi történt, amire eddig nem volt példa
Gazdaság

Megjelent egy rejtélyes vírus Európában: olyasmi történt, amire eddig nem volt példa

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Franciaországban először azonosították emberben a Shamonda-vírust, amelyet korábban kizárólag a haszonállatokat – elsősorban a szarvasmarhákat – fertőző kórokozóként tartottak számon. Noha az érintett beteg később elhunyt, a francia hatóságok hangsúlyozták, hogy a lakosságra nézve jelenleg nem látnak közvetlen veszélyt.

A Shamonda-vírus egy törpeszúnyogok által terjesztett Orthobunyavirus, amelyet először az 1960-as évek közepén azonosítottak Nigériában.

Azóta csak szórványosan mutatták ki állatokban Afrikában és Japánban, idén azonban már több európai ország állatállományában is felütötte a fejét.

A francia kormány tájékoztatása szerint a vírust korábban nem tartották emberre átterjedni képes zoonózisnak.

A fő hipotézis szerint a beteg feltehetően Kelet-Franciaországban fertőződhetett meg, ahol a vírus 2026 tavaszán és nyarán jelen volt az állatpopulációban.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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