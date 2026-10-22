Mégsem csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját a kormány – csalódottak a termelők

A Tisza-kormány az országgyűlési választások után még azzal számolt, hogy akár már 2026-ban 5 százalékra csökkenhet a zöldségek és gyümölcsök jelenleg 27 százalékos áfája. Bóna Szabolcs agrárgazdasági miniszter már az új Országgyűlés alakuló ülésén az egészséges élelmiszerek adóterheinek mérsékléséről beszélt, Kármán András pénzügyminiszter pedig néhány nappal később úgy nyilatkozott, hogy a kormány döntésétől függően még idén megvalósulhat az intézkedés – emlékeztet az RTL Híradó.
Magyar Péter miniszterelnök júliusban, egy Redditen tartott kérdezz-felelek során szintén azt mondta, reméli, hogy már 2026-ban, de legkésőbb 2027-ben sor kerülhet az áfacsökkentésre.
Kármán András szerdán az ATV-ben a költségvetési hiánnyal indokolta a halasztást, és egyértelművé tette, hogy 2027-ben nem változik a zöldségek és gyümölcsök áfakulcsa. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kormány nem mondott le az intézkedésről, az továbbra is a tervei között szerepel.
A döntés ellenére az ágazat szereplői szerint az adócsökkentés gazdasági hatásai kedvezőek lennének. Raskó György agrárközgazdász az RTL-nek arról beszélt, úgy számol, hogy az intézkedés évente mintegy 160 milliárd forintos bevételkiesést okozna a költségvetésnek.
Ugyanakkor a feketegazdaság visszaszorításával legalább 40 milliárd forintnyi többletbevételt is eredményezhetne.
Raskó szerint a 160 milliárd forint a teljes költségvetés mindössze három ezrelékének felel meg, miközben az alacsonyabb árak a fogyasztóknak és a termelőknek egyaránt kedveznének.
Apáti Ferenc, a FruitVeb zöldség-gyümölcs ágazatot képviselő terméktanács elnöke végtelenül csalódottnak nevezte a döntést. A szervezet becslése szerint
az áfacsökkentés akár 20 százalékkal mérsékelhette volna a bolti árakat, miközben az elmúlt két-három évben a vásárlóerő visszaesése miatt mintegy 15 százalékkal csökkent a hazai zöldség- és gyümölcsfogyasztás.
A KSH adatai szerint az uborka jelenleg 17, a paradicsom 12, a sárgarépa pedig 7 százalékkal drágább, mint egy évvel korábban. A termékcsoport árszínvonala már tavaly is több mint kétszerese volt az egy évtizeddel korábbinak.
A kormány október végén nyújtja be a 2027-es költségvetést az Országgyűlésnek, amelyről várhatóan decemberben szavaznak a képviselők. A jelenlegi tervek alapján a zöldségeket és gyümölcsöket jövőre is 27 százalékos áfa terheli majd Magyarországon, ami több mint ötszöröse az Ausztriában, Horvátországban és Franciaországban alkalmazott 5 százalék körüli kedvezményes kulcsoknak.
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