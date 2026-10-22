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Menesztett egy helyettes államtitkárt Magyar Péter
Gazdaság

Menesztett egy helyettes államtitkárt Magyar Péter

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Személycsere történt a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium vezetésében: november 1-jei hatállyal felmentette tisztségéből Kivés Zoltán helyettes államtitkárt Magyar Péter miniszterelnök, akinek posztját november 2-tól Peresztegi Gergely veszi át.

Személyi változásról döntött Magyar Péter miniszterelnök a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban:

november 1-jei hatállyal felmentette tisztségéből Kivés Zoltán önkormányzati helyettes államtitkárt, akinek helyét november 2-tól Peresztegi Gergely veszi át.

A csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozat szerint a személyi változásra a vidék- és településfejlesztési miniszter javaslatára kerül sor.

A határozat nem tér ki Kivés Zoltán felmentésének indokaira, és Peresztegi Gergely kinevezésének hátteréről sem közöl további részleteket.

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