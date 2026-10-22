Mikor lesznek zárva a boltok a hosszú hétvégén?

Az október 23-i nemzeti ünnep miatt háromnapos hosszú hétvége kezdődik, amely többek között a boltok, a posták és a gyógyszertárak nyitvatartását is érinti.
Pénteken a nagy élelmiszerláncok üzletei, a drogériák és a legtöbb más kereskedelmi egység zárva tart, szombaton és vasárnap azonban már a megszokott hétvégi nyitvatartás szerint várják a vásárlókat.
Az ünnepnapon is lesznek ugyanakkor olyan üzletek, ahol be lehet szerezni a legszükségesebb termékeket.
A 2026. október 23. és 25. közötti hosszú hétvégén az üzletek nyitvatartása a következőképpen alakul:
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Október 23., péntek: munkaszüneti nap, a legtöbb üzlet zárva tart.
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Október 24., szombat: a szokásos szombati nyitvatartás érvényes.
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Október 25., vasárnap: a megszokott vasárnapi nyitvatartás szerint működnek az üzletek.
Október 23-án, pénteken zárva tartanak a legnagyobb élelmiszerláncok hagyományos üzletei. A Lidl, az Aldi, a Tesco, az Auchan, a PENNY, valamint a SPAR és az Interspar boltjaiban sem lehet majd vásárolni. Október 24-én, szombaton valamennyi felsorolt láncnál visszatér a megszokott szombati nyitvatartás, október 25-én, vasárnap pedig az üzletek a szokásos vasárnapi rendjük szerint működnek.
A CBA, a Príma, a Coop és a Reál üzleteinek többsége szintén zárva lesz pénteken, azonban az egyes boltok nyitvatartása eltérhet egymástól.
Kivételt jelenthetnek a benzinkutakon működő SPAR express és DESPAR üzletek, valamint egyes franchise-rendszerben működő boltok, amelyek az ünnepnapon is fogadhatnak vásárlókat.
A dm, a Rossmann és a Müller üzletei október 23-án szintén zárva tartanak. Szombaton a megszokott szombati nyitvatartás szerint működnek, vasárnap pedig azok az üzletek lesznek nyitva, amelyek a hét utolsó napján egyébként is fogadják a vásárlókat.
Hasonló nyitvatartásra kell számítani a könyvesboltoknál is. A Libri, a Líra és más könyvesboltok pénteken jellemzően zárva tartanak, szombaton a szokásos rend szerint nyitnak ki. Vasárnap elsősorban a bevásárlóközpontokban működő könyvesboltok lehetnek nyitva, míg számos utcai üzlet a megszokott módon zárva marad.
A Magyar Posta hivatalai október 23-án, pénteken zárva tartanak.
Október 24-én, szombaton a szombati nyitvatartás érvényes, ami azt jelenti, hogy csak azok a postahelyek fogadnak ügyfeleket, amelyek egyébként is működnek ezen a napon. Október 25-én, vasárnap a posták jellemzően zárva lesznek. Az üzletházakban működő, valamint a postapartnerek által üzemeltetett postahelyek nyitvatartása eltérhet az általános rendtől. A PostaPontokon és más csomagátvételi helyeken ráadásul nem feltétlenül érhető el valamennyi postai szolgáltatás, ezért érdemes előzetesen tájékozódni.
A gyógyszertárak esetében az ünnepnapokon külön nyitvatartási rend érvényes. Október 23-án elsősorban az ügyeletes, készenléti, éjjel-nappal működő, valamint az ünnepnapokon is nyitva tartó patikákban lehet gyógyszert vásárolni. Szombaton a megszokott hétvégi nyitvatartás, vasárnap pedig az ügyeleti és készenléti rend biztosítja a gyógyszerellátást.
Bár a legtöbb kereskedelmi üzlet zárva lesz pénteken, a munkaszüneti nap nem jelent teljes boltzárat. Az ünnepnapon is lehetnek nyitva olyan üzletek, amelyekre a kereskedelmi korlátozások alól kivétel vonatkozik. Így többek között a benzinkutakon és az azokhoz kapcsolódó shopokban, egyes éjjel-nappali kisboltokban, valamint a tulajdonos vagy családtag közreműködésével működtetett kisebb üzletekben is lehet vásárolni. Nyitva lehetnek emellett egyes pékségek, virágboltok, újságosok és édességboltok is.
Az éttermek, kávézók, cukrászdák és más vendéglátóhelyek szintén fogadhatnak vendégeket, ahogyan a mozik és a szórakozóhelyek működését sem akadályozza általános ünnepnapi tilalom.
A piacok esetében nincs egységes nyitvatartási rend, így előfordulhatnak pénteken is működő, illetve az ünnep miatt zárva tartó piacok.
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