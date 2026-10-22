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Nagy meglepetést tartogat az időjárás!
Gazdaság

Nagy meglepetést tartogat az időjárás!

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Alaposan felkavarja az időjárást a következő napokban érkező változás: az esős, szeles csütörtök után pénteken átmenetileg visszatér a napsütés, a hétvégén azonban ismét jelentős különbségek alakulhatnak ki az ország egyes részei között. Miközben egyes térségekben borongós, csapadékos idő várható, máshol akár 20 fokig is emelkedhet a hőmérséklet - írja az Időkép.

Nagy fordulat jön az időjárásban: az ország egyik felén szakadó eső, a másikon 20 fok is lehet

Csütörtökön már a hajnali és reggeli órákban többfelé esőre, záporokra kell számítani, napközben azonban fokozatosan csökken a csapadékhajlam. A felhők ennek ellenére délután is velünk maradnak, ráadásul az északnyugatira forduló szelet sokfelé élénk, erős, helyenként akár viharos lökések kísérhetik.

A hőmérséklet reggel 10, délután pedig 13 fok körül alakulhat.

Pénteken aztán kedvező fordulat következik: országszerte többórás napsütésre számíthatunk, bár délután nyugat felől ismét felhők érkeznek. Jelentősebb csapadék nem várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő kezdetben kisebb eső vagy futó zápor. Hajnalban helyenként fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet,

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napközben viszont már 13 és 18 fok közé melegszik a levegő.

A hétvége azonban újabb meglepetést tartogat. Szombaton szinte kettészakadhat az ország időjárása: a Dunántúlon és a középső országrészben erősen megnövekszik a felhőzet, és többfelé esőre, záporokra kell készülni. Ezzel szemben keleten változóan felhős, napos és száraz idő ígérkezik. A hőmérsékleti különbség is jelentős lehet, hiszen míg a hűvösebb tájakon mindössze 9 fokot mérhetünk, addig a naposabb keleti országrészben akár 20 fokig is felmelegedhet a levegő.

Vasárnap ismét sokfelé napsütéssel indulhat a nap, később azonban nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Keleten tovább tarthat a napos idő, jelentős csapadék napközben sehol sem valószínű. Estére viszont nyugatra és északnyugatra újabb eső, zápor érkezhet.

A hét utolsó napján 12 és 19 fok közötti maximumokra számíthatunk, a délies szelet pedig többfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik.

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