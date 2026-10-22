Összeütközött két vonat Magyarország szomszédjában

Két tehervonat ütközött össze szerda délután a Bécs melletti Schwechat klederingi rendező pályaudvarán. Az egyik szerelvény vadonatúj BMW iX3 elektromos autókat szállított, amelyek közül több is kigyulladt a baleset után. Mivel ezt a modellt kizárólag a BMW debreceni gyárában készítik, a lángoló szállítmány nagy valószínűséggel Magyarországról érkezett.

Súlyos vasúti baleset történt szerda délután Bécs közelében, a schwechati Kledering rendező pályaudvaron, ahol két tehervonat ütközött össze.

Az egyik szerelvény vadonatúj BMW iX3 elektromos autókat szállított, amelyek közül több is kigyulladt a baleset következtében – számolt be az osztrák Kronen Zeitung. Mivel ezt a modellt kizárólag a BMW debreceni üzemében gyártják, jó eséllyel Magyarországról érkezhetett a lángra kapott autószállítmány.

Az elsődleges információk alapján az ütközés következtében az egyik elektromos BMW gyulladhatott ki, a lángok pedig ezt követően több másik járműre is átterjedtek. A balesetben mindkét mozdonyvezető érintett volt: egyikük saját erejéből ki tudott jutni, társuk azonban beszorult, így őt a mentőegységeknek kellett kiszabadítaniuk. A helyszínre jelentős erőket vezényeltek: összesen 11 tűzoltó-, 8 rendőr- és 4 mentőautó érkezett az oltási és mentési munkálatokhoz.