Reagált a Paks II. Zrt. a Roszatom leváltásáról szóló kiszivárogtatásra

A Paks II. Zrt. az alábbi közleményt juttatta el lapunkhoz:
A Paks II. projekt teljeskörű szakmai felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van, a beruházás kapcsán döntés még nem született. Ennek megfelelően nem szivároghatott ki semmilyen információ a mélyreható vizsgálatot végző szakértőktől, vezetőktől, amely bármiféle végkövetkeztetésre utalhat. Egy ilyen komplex beruházás esetében nincs helye spekulációknak.
A közlemény arra reagál, hogy a Reuters értesülése szerint Magyarország fontolóra vette a Roszatom leváltását a bővítés fővállalkozói pozíciójából. A hírügynökség egy, a felülvizsgálatot ismerő forrásra hivatkozva azt írta, hogy „minden forgatókönyv napirenden van, beleértve a fővállalkozó lecserélését is”, egy kormányzati forrás szerint pedig a kabinet afelé hajlik, hogy a bővítés a Roszatom részvétele nélkül valósuljon meg.
Paks II. felülvizsgálata valóban zajlik
A Tisza-kormány már többször elmondta, hogy a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása mellett vizsgálják a két új blokk, tehát a Paks II. projektet is. Nem is olyan rég, Kapitány István a Portfolionak adott interjút, amiben kérdésünkre azt mondta, hogy
Paks II.-nél továbbra is az év vége, a jövő év eleje a céldátum a felülvizsgálat befejezésére.
(Az még kérdéses, hogy a volt energetikai államtitkár, Tótth András lemondása, és az új energetikai szakterületet vezető személy kijelölése miatt esetleg csúszhat ez a dátum.)
Ugyanakkor Kapitány az interjúban azt is elmondta, hogy "Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a nukleáris energia mellett. Az atomenergiának a magyar energiamix részeként, az alapellátásban továbbra is szerepet kell kapnia".
Előző héten a Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov azt közölte, hogy bár egyelőre úgy látszik, hogy befagytak a tárgyalások a Roszatom és a Magyar Péter vezette kormány között a Paks II. beruházásáról, a munka a korábban egyeztetett ütemterv szerint halad, és nem kaptak hivatalos értesítést a szerződés felmondásának szándékáról. Ennek egy nagyon profán oka is lehet: a Tisza-kormány a saját felülvizsgálatának lezárultáig még nincs birtokában minden szükséges információnak, ezért jelenleg "nincs miről egyeztetni".
A Roszatom kizárása, és egy beugróval történő helyettesítése ráadásul nem egyszerű dolog,
számos engedélyezési, műszaki és nem utolsósorban pénzügyi kérdés felmerül egy ilyen lépéssel.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
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