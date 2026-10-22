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Tisza-kormány: Matolcsy őrizetben, a fia szökésben; fókuszban a költségvetés
Gazdaság

Tisza-kormány: Matolcsy őrizetben, a fia szökésben; fókuszban a költségvetés

Portfolio
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Szerdán az MNB-ügy uralta a híreket, ugyanis őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, akinek a letartóztatását is indítványozták, miután nem tett vallomást. Az ügyben nemzetközi elfogatóparancsokat adtak ki, a hatóságok Matolcsy fiát is körözik, és az is kiderült, kiket vettek még őrizetbe. Nyomozást rendeltek el a Balásy Gyula-féle Lounge-csoport szerződései miatt is. Kármán András ismét megszólalt a költségvetésről, és jelezte, hogy a kormány nem siet az euró előszobájába. Bemutatták az egészségügyi intézkedéscsomagot.
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Készül a nemzetközi elfogatóparancs Matolcsy Ádám ellen

Már érvényben van az országos elfogatóparancs az MNB-ügyben gyanúsított Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, a nemzetközi körözés elrendelésére azonban még várni kell a bíróság döntéséig - írja a Telex. A Központi Nyomozó Főügyészség azért nem európai, hanem nemzetközi elfogatóparancsot indítványozott, mert a feltételezések szerint a volt jegybankelnök fia és üzlettársa az Európai Unión kívül tartózkodik.

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Készül a nemzetközi elfogatóparancs Matolcsy Ádám ellen
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Folytatódik a kármentesítés előkészítése az egykori óbudai gázgyár területén

Folytatja az egykori óbudai gázgyár területének kármentesítési előkészületeit az MVM Next, miután az Alkotmánybíróság megsemmisítette a környezetvédelmi munkák folyamatos halasztását lehetővé tevő jogszabályi rendelkezést.

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Folytatódik a kármentesítés előkészítése az egykori óbudai gázgyár területén
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Leépítések kezdődtek az iváncsai akkumulátorgyárban

Váratlan elbocsátások kezdődtek az iváncsai SK On akkumulátorgyárban, ezért a helyi érdekképviselet azonnali egyeztetést követel. A szakszervezet teljes átláthatóságot vár a cégvezetéstől a leépítések okai és az elmúlt hónapokban kiszabott súlyos munkavédelmi bírságok kapcsán egyaránt.

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Leépítések kezdődtek az iváncsai akkumulátorgyárban
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Ismét kötelezővé vált a kamarai tagság az orvosi tevékenység gyakorlásához

A mai napon hatályba lépett a Magyar Orvosi Kamara (MOK) jogköreit visszaállító törvénymódosítás, amelynek értelmében ismét kötelezővé vált a kamarai tagság az orvosi tevékenység gyakorlásához. Azoknak a szakembereknek, akik jelenleg nem tagjai a szervezetnek, de továbbra is a hivatásukban szeretnének dolgozni, november 20-ig kell kérniük a felvételüket.

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Ismét kötelezővé vált a kamarai tagság az orvosi tevékenység gyakorlásához
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Börtön ide, vagy oda: az MNB-s vizsgálóbizottság előtt várják Matolcsyt

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökének őrizetbe vétele ellenére a parlamenti vizsgálóbizottság továbbra is számít Matolcsy György november 5-i meghallgatására, akit szükség esetén akár vezetőszáron is a testület elé kísérnének - írja a Telex. A Központi Nyomozó Főügyészség jelezte az együttműködési szándékát, miközben az esetleges letartóztatásról október 23-án dönt a bíróság.

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Börtön ide, vagy oda: az MNB-s vizsgálóbizottság előtt várják Matolcsyt
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2027-től duplájára emelkedik a családi pótlék

A Tisza-kormány 2027-től a duplájára emeli a 2008 óta változatlan összegű családi pótlékot, ami mintegy 1,6 millió gyermeket és egymillió családot érint, a büdzsének pedig 300 milliárd forintos többletkiadást jelent – tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-videójában.

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2027-től duplájára emelkedik a családi pótlék
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Kapitány István: elengedhetetlen a vállalkozói szféra megerősítése

Négy évnyi stagnálás után a magyar gazdaság növekedési pályára állítása, valamint a hazai vállalkozások számára a kiszámítható környezet és a valódi piaci verseny megteremtése a legfontosabb feladat – hívta fel a figyelmet egy Facebook-videóban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

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Kapitány István: elengedhetetlen a vállalkozói szféra megerősítése
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Továbbra is szükésben Matolcsy Ádám

Gazdasági csalás gyanújával elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen, akit jelenleg is nagy erőkkel keresnek a hatóságok. Édesapját, a korábbi jegybankelnököt ls az Orbán-kormány korábbi gazdaságpolitikusát, Matolcsy Györgyöt már szerdán őrizetbe vették, miután a gyanú szerint mandátumának lejárta előtt a jegybanki alapítványok vagyonát a család érdekeltségi körébe játszották át.

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Továbbra is szükésben Matolcsy Ádám
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A Tisza vagy a Fidesz miatt van munkanélküliség? Itt a meglepő válasz

Az elmúlt hetekben sokan foglalkoztak azzal, hogy megugrott a munkanélküliség. Vannak, akik a Fidesz nyakába varrják, mások már a Tiszához kötik a folyamatot. Ma reggel megjelentek a harmadik negyedéves adatok, így teljes képet tudunk alkotni a folyamatokról.

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A Tisza vagy a Fidesz miatt van munkanélküliség? Itt a meglepő válasz
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Tisza-kormány: Matolcsy őrizetben, fókuszban a költségvetés

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Tanács Zoltán globális méretű veszélyre figyelmeztet, leállították a Magyarország.hu-t is a súlyos hiba miatt

A több országot érintő, kritikus kiberbiztonsági kockázat miatt elővigyázatosságból az éjszaka folyamán ideiglenesen leállították a Magyarország.hu portált és több más hazai kormányzati weboldalt. Bár kibertámadásra utaló jeleket nem találtak, a biztonsági rés teljes kijavításáig az online ügyintézés várhatóan 48 órán át szünetel - írta a Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebook-oldalán. Hasonló témákról lesz szó a november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

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Tanács Zoltán globális méretű veszélyre figyelmeztet, leállították a Magyarország.hu-t is a súlyos hiba miatt
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Egy egész ország ezt várja: tényleg bevezetjük az eurót? A Portfolio riportfilmjéből kiderül

Megjelent a Portfolio riportfilmje, Út a magyar euróhoz címmel. A filmben arra keressük a választ, hol tart Magyarország az euró bevezetésének útján: milyen történelmi, gazdasági, politikai és társadalmi kérdések kapcsolódnak ehhez a folyamathoz. Milyen tapasztalatokat lehet levonni más országok példájából? Mikor és hogy kellene bevezetnünk az eurót? És hogy kellene ezt jól csinálnunk?

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Egy egész ország ezt várja: tényleg bevezetjük az eurót? A Portfolio riportfilmjéből kiderül

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