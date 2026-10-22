Tisza-kormány: Matolcsy őrizetben, a fia szökésben; fókuszban a költségvetés

Készül a nemzetközi elfogatóparancs Matolcsy Ádám ellen
Már érvényben van az országos elfogatóparancs az MNB-ügyben gyanúsított Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, a nemzetközi körözés elrendelésére azonban még várni kell a bíróság döntéséig - írja a Telex. A Központi Nyomozó Főügyészség azért nem európai, hanem nemzetközi elfogatóparancsot indítványozott, mert a feltételezések szerint a volt jegybankelnök fia és üzlettársa az Európai Unión kívül tartózkodik.
Folytatódik a kármentesítés előkészítése az egykori óbudai gázgyár területén
Folytatja az egykori óbudai gázgyár területének kármentesítési előkészületeit az MVM Next, miután az Alkotmánybíróság megsemmisítette a környezetvédelmi munkák folyamatos halasztását lehetővé tevő jogszabályi rendelkezést.
Leépítések kezdődtek az iváncsai akkumulátorgyárban
Váratlan elbocsátások kezdődtek az iváncsai SK On akkumulátorgyárban, ezért a helyi érdekképviselet azonnali egyeztetést követel. A szakszervezet teljes átláthatóságot vár a cégvezetéstől a leépítések okai és az elmúlt hónapokban kiszabott súlyos munkavédelmi bírságok kapcsán egyaránt.
Ismét kötelezővé vált a kamarai tagság az orvosi tevékenység gyakorlásához
A mai napon hatályba lépett a Magyar Orvosi Kamara (MOK) jogköreit visszaállító törvénymódosítás, amelynek értelmében ismét kötelezővé vált a kamarai tagság az orvosi tevékenység gyakorlásához. Azoknak a szakembereknek, akik jelenleg nem tagjai a szervezetnek, de továbbra is a hivatásukban szeretnének dolgozni, november 20-ig kell kérniük a felvételüket.
Börtön ide, vagy oda: az MNB-s vizsgálóbizottság előtt várják Matolcsyt
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökének őrizetbe vétele ellenére a parlamenti vizsgálóbizottság továbbra is számít Matolcsy György november 5-i meghallgatására, akit szükség esetén akár vezetőszáron is a testület elé kísérnének - írja a Telex. A Központi Nyomozó Főügyészség jelezte az együttműködési szándékát, miközben az esetleges letartóztatásról október 23-án dönt a bíróság.
2027-től duplájára emelkedik a családi pótlék
A Tisza-kormány 2027-től a duplájára emeli a 2008 óta változatlan összegű családi pótlékot, ami mintegy 1,6 millió gyermeket és egymillió családot érint, a büdzsének pedig 300 milliárd forintos többletkiadást jelent – tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-videójában.
Kapitány István: elengedhetetlen a vállalkozói szféra megerősítése
Négy évnyi stagnálás után a magyar gazdaság növekedési pályára állítása, valamint a hazai vállalkozások számára a kiszámítható környezet és a valódi piaci verseny megteremtése a legfontosabb feladat – hívta fel a figyelmet egy Facebook-videóban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
Továbbra is szükésben Matolcsy Ádám
Gazdasági csalás gyanújával elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen, akit jelenleg is nagy erőkkel keresnek a hatóságok. Édesapját, a korábbi jegybankelnököt ls az Orbán-kormány korábbi gazdaságpolitikusát, Matolcsy Györgyöt már szerdán őrizetbe vették, miután a gyanú szerint mandátumának lejárta előtt a jegybanki alapítványok vagyonát a család érdekeltségi körébe játszották át.
A Tisza vagy a Fidesz miatt van munkanélküliség? Itt a meglepő válasz
Az elmúlt hetekben sokan foglalkoztak azzal, hogy megugrott a munkanélküliség. Vannak, akik a Fidesz nyakába varrják, mások már a Tiszához kötik a folyamatot. Ma reggel megjelentek a harmadik negyedéves adatok, így teljes képet tudunk alkotni a folyamatokról.
Tisza-kormány: Matolcsy őrizetben, fókuszban a költségvetés
Ez történt szerdán
- Kármán András újra megszólalt a költségvetéssel kapcsolatban
- Elrendelték a nyomozást a Balásy Gyula-féle Lounge-csoport szerződései miatt
- Megvan, kiket vettek még őrizetbe Matolcsy Györgyön kívül
- Nemzetközi elfogatóparancsokat adtak ki az MNB-ügyben, körözik Matolcsy fiát
- Indítványozták Matolcsy György letartóztatását miután nem tett vallomást
- Kármán András bemondta: nem rohan a kormány az euró előszobájába
- Bejelentette a miniszter: így áll össze az egészségügyi intézkedéscsomag
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- Jön az új felújítási program: Kapitány István közzétett egy listát, mire lehet igénybe venni
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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A több országot érintő, kritikus kiberbiztonsági kockázat miatt elővigyázatosságból az éjszaka folyamán ideiglenesen leállították a Magyarország.hu portált és több más hazai kormányzati weboldalt. Bár kibertámadásra utaló jeleket nem találtak, a biztonsági rés teljes kijavításáig az online ügyintézés várhatóan 48 órán át szünetel - írta a Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebook-oldalán. Hasonló témákról lesz szó a november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
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Megjelent a Portfolio riportfilmje, Út a magyar euróhoz címmel. A filmben arra keressük a választ, hol tart Magyarország az euró bevezetésének útján: milyen történelmi, gazdasági, politikai és társadalmi kérdések kapcsolódnak ehhez a folyamathoz. Milyen tapasztalatokat lehet levonni más országok példájából? Mikor és hogy kellene bevezetnünk az eurót? És hogy kellene ezt jól csinálnunk?
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