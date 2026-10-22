2027-től duplájára emelkedik a családi pótlék
A Tisza-kormány 2027-től a duplájára emeli a 2008 óta változatlan összegű családi pótlékot, ami mintegy 1,6 millió gyermeket és egymillió családot érint, a büdzsének pedig 300 milliárd forintos többletkiadást jelent – tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-videójában.
Kapitány István: elengedhetetlen a vállalkozói szféra megerősítése
Négy évnyi stagnálás után a magyar gazdaság növekedési pályára állítása, valamint a hazai vállalkozások számára a kiszámítható környezet és a valódi piaci verseny megteremtése a legfontosabb feladat – hívta fel a figyelmet egy Facebook-videóban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
Továbbra is szükésben Matolcsy Ádám
Gazdasági csalás gyanújával elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen, akit jelenleg is nagy erőkkel keresnek a hatóságok. Édesapját, a korábbi jegybankelnököt ls az Orbán-kormány korábbi gazdaságpolitikusát, Matolcsy Györgyöt már szerdán őrizetbe vették, miután a gyanú szerint mandátumának lejárta előtt a jegybanki alapítványok vagyonát a család érdekeltségi körébe játszották át.
A Tisza vagy a Fidesz miatt van munkanélküliség? Itt a meglepő válasz
Az elmúlt hetekben sokan foglalkoztak azzal, hogy megugrott a munkanélküliség. Vannak, akik a Fidesz nyakába varrják, mások már a Tiszához kötik a folyamatot. Ma reggel megjelentek a harmadik negyedéves adatok, így teljes képet tudunk alkotni a folyamatokról.
Tisza-kormány: Matolcsy őrizetben, fókuszban a költségvetés
Ez történt szerdán
- Kármán András újra megszólalt a költségvetéssel kapcsolatban
- Elrendelték a nyomozást a Balásy Gyula-féle Lounge-csoport szerződései miatt
- Megvan, kiket vettek még őrizetbe Matolcsy Györgyön kívül
- Nemzetközi elfogatóparancsokat adtak ki az MNB-ügyben, körözik Matolcsy fiát
- Indítványozták Matolcsy György letartóztatását miután nem tett vallomást
- Kármán András bemondta: nem rohan a kormány az euró előszobájába
- Bejelentette a miniszter: így áll össze az egészségügyi intézkedéscsomag
- Az MVM-ből is távozik Tótth András volt energetikai államtitkár
- Jön az új felújítási program: Kapitány István közzétett egy listát, mire lehet igénybe venni
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Tanács Zoltán globális méretű veszélyre figyelmeztet, leállították a Magyarország.hu-t is a súlyos hiba miatt
A több országot érintő, kritikus kiberbiztonsági kockázat miatt elővigyázatosságból az éjszaka folyamán ideiglenesen leállították a Magyarország.hu portált és több más hazai kormányzati weboldalt. Bár kibertámadásra utaló jeleket nem találtak, a biztonsági rés teljes kijavításáig az online ügyintézés várhatóan 48 órán át szünetel - írta a Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebook-oldalán. Hasonló témákról lesz szó a november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
Egy egész ország ezt várja: tényleg bevezetjük az eurót? A Portfolio riportfilmjéből kiderül
Megjelent a Portfolio riportfilmje, Út a magyar euróhoz címmel. A filmben arra keressük a választ, hol tart Magyarország az euró bevezetésének útján: milyen történelmi, gazdasági, politikai és társadalmi kérdések kapcsolódnak ehhez a folyamathoz. Milyen tapasztalatokat lehet levonni más országok példájából? Mikor és hogy kellene bevezetnünk az eurót? És hogy kellene ezt jól csinálnunk?
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