Több, mint egy évtizede nem történt ilyen a francia kötvénypiacon

A 10 éves francia állampapír hozama körülbelül 5,09 százalékon állt, ami napi szinten 8 bázispontos emelkedést jelentett, míg a 10 éves amerikai államkötvény hozama 6,5 bázispontot esve 5,08 százalékra csökkent. Az amerikai állampapírok hozamát a tőzsdei bizonytalanság miatt megnövekedett menedékeszköz-kereslet nyomta lefelé, miközben a francia hozamok tovább emelkedtek.
Az ellentétes irányú elmozdulás eredményeként a két hozam keresztezte egymást, átlépve egy olyan szimbolikus küszöböt, amilyenre több mint egy évtizede nem volt példa. A fordulat egyértelműen jelzi, hogy a piacok ma kockázatosabbnak árazzák a francia államadósságot, mint az egyesült államokbelit.
A francia kötvénypiaci mozgások háttere, hogy
az utóbbi években olyan mértékűre emelkedett a francia államadósság és költségvetési hiány, hogy a piac már komolyan el kezdett aggódni amiatt, hogy ez mennyire fenntartható.
Erről az alábbi cikkben írtuk részletesen.
Az amerikai államkötvényhozamok jellemzően azért magasabbak, mert ott az átlagos növekedés és infláció is magasabb, mint a franciáknál. Emiatt van igazán jelentősége annak ami most történik, mert jól mutatja, hogy rövid idő alatt mennyivel kockázatosabbnak ítéli a francia adóssághelyzetet a piac.
Forrás: Reuters
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