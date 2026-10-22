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Több, mint egy évtizede nem történt ilyen a francia kötvénypiacon
Gazdaság

Több, mint egy évtizede nem történt ilyen a francia kötvénypiacon

Portfolio
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A 10 éves francia állampapírok hozama csütörtökön 2013 óta először haladta meg az azonos lejáratú amerikai államkötvényekét, ami a befektetők egyre növekvő aggodalmát tükrözi Franciaország romló költségvetési helyzete és emelkedő adósságállománya miatt.

A 10 éves francia állampapír hozama körülbelül 5,09 százalékon állt, ami napi szinten 8 bázispontos emelkedést jelentett, míg a 10 éves amerikai államkötvény hozama 6,5 bázispontot esve 5,08 százalékra csökkent. Az amerikai állampapírok hozamát a tőzsdei bizonytalanság miatt megnövekedett menedékeszköz-kereslet nyomta lefelé, miközben a francia hozamok tovább emelkedtek.

frafra
Kék: francia, zöld: amerikai 10 éves államkötvényhozamok alakulása

Az ellentétes irányú elmozdulás eredményeként a két hozam keresztezte egymást, átlépve egy olyan szimbolikus küszöböt, amilyenre több mint egy évtizede nem volt példa. A fordulat egyértelműen jelzi, hogy a piacok ma kockázatosabbnak árazzák a francia államadósságot, mint az egyesült államokbelit.

A francia kötvénypiaci mozgások háttere, hogy

az utóbbi években olyan mértékűre emelkedett a francia államadósság és költségvetési hiány, hogy a piac már komolyan el kezdett aggódni amiatt, hogy ez mennyire fenntartható.

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Az amerikai államkötvényhozamok jellemzően azért magasabbak, mert ott az átlagos növekedés és infláció is magasabb, mint a franciáknál. Emiatt van igazán jelentősége annak ami most történik, mert jól mutatja, hogy rövid idő alatt mennyivel kockázatosabbnak ítéli a francia adóssághelyzetet a piac.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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