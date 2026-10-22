Többször elment az áram a veszprémi kórházban, fennakadások vannak a betegellátásban

A kórház a Facebook-oldalán közzétett közleményében arról tájékoztatott, hogy

csütörtökön több alkalommal észleltek áramkimaradást, a probléma pedig egyelőre nem oldódott meg teljesen.

Az áramellátási zavarok egyes orvostechnikai berendezések, liftek és informatikai rendszerek működését is érintik, ami miatt az intézmény bizonyos területein átmeneti fennakadásokra, illetve a megszokottnál hosszabb várakozási időre kell számítani.

A kórház közlése szerint a munkatársak a kialakult helyzethez alkalmazkodva folyamatosan szervezik a betegellátást, miközben a műszaki szakemberek és a külső szolgáltató munkatársai dolgoznak a hiba elhárításán.

Egyelőre nem közölték, hogy pontosan mi okozza az áramkimaradásokat, illetve mikorra állhat helyre teljesen a zavartalan működés.

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