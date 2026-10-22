13°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Többször elment az áram a veszprémi kórházban, fennakadások vannak a betegellátásban
Gazdaság

Többször elment az áram a veszprémi kórházban, fennakadások vannak a betegellátásban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Csütörtökön több alkalommal is áramkimaradás történt a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban, és a szolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint további kimaradások is előfordulhatnak. Az áramellátási zavarok az orvostechnikai berendezések, a liftek és az informatikai rendszerek működését is érintik, ezért az intézmény egyes területein hosszabb várakozási időre és fennakadásokra kell számítani.

A kórház a Facebook-oldalán közzétett közleményében arról tájékoztatott, hogy

csütörtökön több alkalommal észleltek áramkimaradást, a probléma pedig egyelőre nem oldódott meg teljesen.

Az áramellátási zavarok egyes orvostechnikai berendezések, liftek és informatikai rendszerek működését is érintik, ami miatt az intézmény bizonyos területein átmeneti fennakadásokra, illetve a megszokottnál hosszabb várakozási időre kell számítani.

A kórház közlése szerint a munkatársak a kialakult helyzethez alkalmazkodva folyamatosan szervezik a betegellátást, miközben a műszaki szakemberek és a külső szolgáltató munkatársai dolgoznak a hiba elhárításán.

Még több Gazdaság

Vártnál jobban nőnek a német adóbevételek

Tisza-kormány: Matolcsy őrizetben, a fia szökésben; fókuszban a költségvetés

Készül a nemzetközi elfogatóparancs Matolcsy Ádám ellen

Egyelőre nem közölték, hogy pontosan mi okozza az áramkimaradásokat, illetve mikorra állhat helyre teljesen a zavartalan működés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Továbbra is szökésben Matolcsy Ádám
Lefordulás az amerikai tőzsdéken, adják a tech részvényeket
Tisza-kormány: indítványozták Matolcsy György letartóztatását, kiderült, pontosan miért lépett az ügyészség
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility