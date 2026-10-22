Továbbra is szökésben Matolcsy Ádám

A rendőrség hivatalos oldalán szerda délután megjelent körözési felhívás csütörtök reggel is érvényben volt,

a volt jegybankelnök fia pedig minden csatornán elérhetetlenné vált.

A hatóságok ugyancsak gazdasági csalás miatt keresik Stofa Györgyöt, aki 2025 elejéig az MNB-alapítványok vagyonát kezelő Optima Zrt. vezetője volt, és a varsói ingatlanbefektetéseket intéző GTC Group vezetőségében is helyet kapott.

A nyomozás eddigi fejleményeként Matolcsy Györgyöt szerda kora reggel őrizetbe vették.

A Központi Nyomozó Főügyészség az ügyben összesen öt embert gyanúsított meg, de az első körben a volt jegybankelnök mellett csupán Matolcsy Ádám cégeinek ügyvédjét, valamint egy hozzá, illetve Száraz Istvánhoz köthető cég vezetőjét sikerült elfogni.

Az ügyészség szerint a bűncselekményt 2025. február 28-án, Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján követték el. Ekkor Matolcsy Ádám egy színlelt értékpapír-kölcsönszerződést hozott tető alá az Optima Befektetési Zrt. és egy magántőkealap között. A manőver célja az volt, hogy a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jogot tartósan egy olyan körhöz szervezzék ki, amelyre a volt elnök a mandátuma lejárta után is befolyással bír. Ezzel a megoldással Matolcsy és fia biztosították maguknak, hogy a jövőben is saját haszonszerzésükre, egyéni befektetési céljaikra használhassák fel az alapítványi vagyont.

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