Új támogatás segítheti a váltást: ami otthon kisebb rezsi, az az országnak kevesebb energiaimport

A négyéves Wekerle Plusz program végére évente több mint 60 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás válhat elkerülhetővé - olvasható a K&H közleményében. A bank szerint legalább 30 százalékos energiamegtakarítással számoló konzervatív becslés jól érzékelteti, hogy a tervezett konstrukció jelentősége túlmutathat a lakásfelújítások támogatásán: a háztartások energiafogyasztásának mérséklésével Magyarország energiafüggetlenségét is erősítheti.

A nemrég bejelentett Wekerle Plusz program harmadik pillére, a Wekerle Plusz Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel az ingatlanok energiahatékonyságának javítását célozza. A jelenleg ismert tervek szerint országszerte elérhető lehet, családi házaknál legfeljebb 15,5 millió, társasházi lakásoknál 5,2 millió forintos felújítás támogatható

Az előzetes várakozások szerint a vissza nem térítendő támogatás és a kedvezményes hitel együtt a költségek akár 95 százalékát fedezheti.

A forrás többek között szigetelésre, nyílászárócserére, hőszivattyúra és napelemre is felhasználható lehet, a részletszabályok azonban még nem ismertek.

A részletszabályokat még nem ismerjük, de az irány egyértelműen pozitív. Végre egy olyan támogatási forma körvonalazódik, amely nemcsak a lakásállomány megújulását támogatja, hanem az ország energiafüggetlenségéhez és a kibocsátások csökkentéséhez is hozzájárulhat. Konzervatív becslés alapján a négyéves program végére évente több mint 60 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás válhat elkerülhetővé

– tette hozzá Cserép András, a K&H fenntarthatósági vezetője.

A konstrukció egyik legfontosabb eleme lehet, hogy a támogatás várhatóan legalább 30 százalékos energiamegtakarításhoz kapcsolódik – a program ezért nem egyszerűen a lakásfelújítást ösztönözné, hanem a tényleges energiahatékonysági eredményeket is.

A korszerűbb épületek kevesebb energiát igényelhetnek, ami hosszú távon a háztartások rezsiköltségeit is mérsékelheti. Az energiamegtakarítás országos szinten is jelentős: az el nem fogyasztott energiát nem kell megtermelni vagy importálni.

A lakóépületek energiaigényének csökkenése végső soron mérsékelheti Magyarország energiaimport-szükségletét is.

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