Vártnál jobban nőnek a német adóbevételek

A pénzügyminisztérium közleménye szerint a szövetségi adóbevételek idén elérik a 379,1 milliárd eurót (mintegy 425 milliárd dollárt), ami nagyjából 3 milliárd euróval elmarad a májusi becsléstől. A következő négy évre vetítve viszont összesen 3,39 milliárd eurós többlet várható a korábbi prognózishoz képest.

Lars Klingbeil pénzügyminiszter szerint a bevételek a közel-keleti háború okozta bizonytalanság ellenére stabilak maradnak, ami szilárd pozíciót biztosít a kormánynak.

Hozzátette ugyanakkor, hogy 2027-re nem nyílik új költségvetési mozgástér, de újabb hiányokat sem kell betömni. Klingbeil hangsúlyozta, hogy a szövetségi költségvetés konszolidációját folytatni kell.

A stabil bevételi kilátások kedvezőek Friedrich Merz kormánya számára, amelyet a tartományi választási vereségek sorozata terhel. Az esetleges többletbevételek azonban önmagukban kevés könnyebbséget hozhatnak, mivel az alkotmányban rögzített adósságfék a gazdasági növekedés időszakában szűkebbre szabja az eladósodás lehetőségét – így a plusz adóbevételek egy részét az alacsonyabb hitelfelvételi keret ellensúlyozza.

Merz a múlt héten az energiaadó csökkentését javasolta, azzal érvelve, hogy a többletbevételek fedezhetnék az intézkedést. Klingbeil azonban vitatta a finanszírozás megalapozottságát, és közölte, hogy az adócsökkentéshez más forrást kell találni.

A kormány nehéz szakaszba érkezett, hiszen több szociális reformot is végigvitt, és adóemeléseket tervezett, ám ezek a keletnémet tartományi választási vereségek után újra a kritikák kereszttüzébe kerültek. A 2027-es költségvetési tervezetet – amely az új adókból származó bevételeket és a tervezett megtakarításokat is tartalmazza – a parlamentnek november végéig kell elfogadnia. Ha Merz kereszténydemokrata blokkja és Klingbeil szociáldemokratái nem jutnak egyezségre, az komoly válságba sodorhatja a koalíciót.

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