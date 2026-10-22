11°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Vitézy Dávid bejelentette: 120 milliárd forintot utalt a kormány a fővárosnak
Gazdaság

Vitézy Dávid bejelentette: 120 milliárd forintot utalt a kormány a fővárosnak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megérkezett Budapest számlájára az a 120 milliárd forintos egyszeri állami támogatás, amellyel a főváros rendezheti a felhalmozott, csaknem 91 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulási tartozását, és újra hozzájuthat a korábban visszatartott állami normatív támogatásokhoz. A pénzügyi mentőcsomag feltétele, hogy a fővárosi önkormányzat a következő évben legalább 20 milliárd forinttal csökkentse működési kiadásait – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzéséből.

A támogatási megállapodást az újjáalakult Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának október 1-jei ülésén készítették elő, ahol Magyar Péter miniszterelnök, Karácsony Gergely főpolgármester és a tárcavezető állapodott meg Budapest pénzügyi helyzetének konszolidációjáról.

A kormányhatározat elfogadását és a támogatói okirat aláírását követően a teljes, 120 milliárd forintos összeget átutalták a főváros részére.

Kapcsolódó cikkünk

Megszületett a nagy megállapodás – ki járt jól a Budapest-alkuval?

A korábbi forráselvonások és a felhalmozódott elmaradások miatt a Magyar Államkincstár korábban zárolta a fővárosnak járó állami normatívákat. A támogatás kiutalásával ez a korlátozás megszűnik, így ismét biztosítottá válik a budapesti közszolgáltatások – köztük a BKK és a szociális intézményrendszer – fenntartásához szükséges források rendelkezésre állása.

A megállapodás értelmében a főváros vállalta, hogy a jövő évben legalább 20 milliárd forinttal mérsékeli működési kiadásait, emellett gazdálkodását átláthatóbbá és fenntarthatóbbá teszi.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Matolcsy őrizetben, a fia szökésben; fókuszban a költségvetés

Megerősítette az akkugyár: több dolgozót elbocsátottak

Mégsem csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját a kormány – csalódottak a termelők

A miniszter rámutatott, hogy a rendezéssel a kormány és a főváros közötti korábbi politikai szembenállást kívánják lezárni.

„A kormány feladata, hogy biztosítsa a főváros működésének és fejlődésének feltételeit, a városvezetésé pedig az, hogy a rendelkezésére álló forrásokkal felelősen gazdálkodjon” – fogalmazott bejegyzésében a tárcavezető.

A pénzügyi mentőcsomagon túl a felek hosszabb távú szerkezeti reformokról is döntöttek:

  • a tervek között szerepel a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásának új alapokra helyezése,
  • a BKK szolgáltatási területének regionális kiterjesztése,
  • valamint a parkolási rendszer és az útfelújítások forrásstruktúrájának átalakítása.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a korábbi elvonásokra épülő gyakorlat helyett az új konstrukció a város stabilitását szolgálja. "A mi célunk az, hogy Budapest végre a működésére, a közlekedésére és a fejlődésére koncentrálhasson" – tette hozzá a miniszter, kiemelve, hogy a főváros eredményes működése az egész ország érdeke.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Csúnya mínuszokkal zártak az amerikai tőzsdék
Megtámadták Moszkvát: FP-5-ös rakétát lőttek Oroszország szívébe - Borulhatnak a béketárgyalások?
Tisza-kormány: Matolcsy őrizetben, a fia szökésben; fókuszban a költségvetés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility