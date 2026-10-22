Vitézy Dávid bejelentette: 120 milliárd forintot utalt a kormány a fővárosnak

A támogatási megállapodást az újjáalakult Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának október 1-jei ülésén készítették elő, ahol Magyar Péter miniszterelnök, Karácsony Gergely főpolgármester és a tárcavezető állapodott meg Budapest pénzügyi helyzetének konszolidációjáról.

A kormányhatározat elfogadását és a támogatói okirat aláírását követően a teljes, 120 milliárd forintos összeget átutalták a főváros részére.

A korábbi forráselvonások és a felhalmozódott elmaradások miatt a Magyar Államkincstár korábban zárolta a fővárosnak járó állami normatívákat. A támogatás kiutalásával ez a korlátozás megszűnik, így ismét biztosítottá válik a budapesti közszolgáltatások – köztük a BKK és a szociális intézményrendszer – fenntartásához szükséges források rendelkezésre állása.

A megállapodás értelmében a főváros vállalta, hogy a jövő évben legalább 20 milliárd forinttal mérsékeli működési kiadásait, emellett gazdálkodását átláthatóbbá és fenntarthatóbbá teszi.

A miniszter rámutatott, hogy a rendezéssel a kormány és a főváros közötti korábbi politikai szembenállást kívánják lezárni.

„A kormány feladata, hogy biztosítsa a főváros működésének és fejlődésének feltételeit, a városvezetésé pedig az, hogy a rendelkezésére álló forrásokkal felelősen gazdálkodjon” – fogalmazott bejegyzésében a tárcavezető.

A pénzügyi mentőcsomagon túl a felek hosszabb távú szerkezeti reformokról is döntöttek:

a tervek között szerepel a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásának új alapokra helyezése,

a BKK szolgáltatási területének regionális kiterjesztése,

valamint a parkolási rendszer és az útfelújítások forrásstruktúrájának átalakítása.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a korábbi elvonásokra épülő gyakorlat helyett az új konstrukció a város stabilitását szolgálja. "A mi célunk az, hogy Budapest végre a működésére, a közlekedésére és a fejlődésére koncentrálhasson" – tette hozzá a miniszter, kiemelve, hogy a főváros eredményes működése az egész ország érdeke.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka