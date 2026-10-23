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Akár egy hónapon belül kiadathatják Matolcsy Ádámot Dubajból egy ügyvéd szerint
Gazdaság

Akár egy hónapon belül kiadathatják Matolcsy Ádámot Dubajból egy ügyvéd szerint

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Amennyiben valóban ott tartózkodik, akár egy hónapon belül hazakerülhet Dubajból Matolcsy Ádám, Matolcsy György korábbi jegybankelnök fia Braun Balázs ügyvéd szerint. A jogász a Klubrádiónak nyilatkozva elmondta, hogy kétoldalú kiadatási egyezmény hiányában is létezik jogi lehetőség a hazaszállítására, a politikai nyomás pedig felgyorsíthatja az eljárást.

Braun Balázs, az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda jogásza kifejtette, hogy

bár Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között nincs kétoldalú kiadatási egyezmény, ez önmagában nem zárja ki Matolcsy Ádám átadását.

Ilyen esetekben az érintett állam egyedileg vizsgálja meg a kiadatás feltételeit, a döntés így a két ország diplomáciai egyeztetésein múlik. Braun emlékeztetett rá, hogy 2025 végén egy miniszterelnöki határozat a kiadatási megállapodásról szóló tárgyalás megkezdésére utasította az igazságügyi tárcát, tudomása szerint azonban nem jutottak dűlőre a felek azóta.

A kiadatás egyik alapfeltétele a kettős büntethetőség, vagyis az, hogy az érintett személy terhére rótt cselekmény mindkét ország jogrendjében bűncselekménynek minősüljön. Az ügyvéd szerint a Matolcsy Ádám ügyében felmerülő gazdasági csalás az Emírségekben is büntetendő lehet, így ez a feltétel valószínűleg teljesül.

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Kiemelte, fontos szempont az is, hogy a cselekmény súlya elérje a kiadatáshoz szükséges küszöböt, és

ne politikai bűncselekményről vagy politikai üldözésről legyen szó, ez ugyanis a kiadatás megtagadásának egyik lehetséges jogalapja.

Braun szerint amennyiben a kiadatás nem járna sikerrel, egy másik opció, hogy az Emírségek kiutasíthatja Matolcsy Ádámot az országból. Ebben az esetben olyan államba kerülhetne, amellyel Magyarországnak már van kiadatási egyezménye, vagy amely egyedi ügyekben hajlandó együttműködni a magyar hatóságokkal.

Az ügyvéd által felvázolt "optimista" forgatókönyv szerint a kiemelt közérdeklődés és a politikai nyomás hatására

akár egy hónapon belül megtörténhet a kiadatás,

ez azonban magas szintű és gyors egyeztetéseket igényelne. A "pesszimista" forgatókönyv az, hogy az Emírségek megtagadja az átadást, ám a szakértő ezt kevésbé tartja valószínűnek.

A Matolcsy Ádámhoz köthető, az Emírségekben található vagyontárgyak lefoglalásához szintén a helyi hatóságok közreműködésére lenne szükség. Braun szerint ezt a kérdést a kiadatásról szóló egyedi megállapodásban is rendezhetik, de erre külön, későbbi tárgyalások keretében is sor kerülhet.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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