Akár egy hónapon belül kiadathatják Matolcsy Ádámot Dubajból egy ügyvéd szerint

Braun Balázs, az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda jogásza kifejtette, hogy
bár Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között nincs kétoldalú kiadatási egyezmény, ez önmagában nem zárja ki Matolcsy Ádám átadását.
Ilyen esetekben az érintett állam egyedileg vizsgálja meg a kiadatás feltételeit, a döntés így a két ország diplomáciai egyeztetésein múlik. Braun emlékeztetett rá, hogy 2025 végén egy miniszterelnöki határozat a kiadatási megállapodásról szóló tárgyalás megkezdésére utasította az igazságügyi tárcát, tudomása szerint azonban nem jutottak dűlőre a felek azóta.
A kiadatás egyik alapfeltétele a kettős büntethetőség, vagyis az, hogy az érintett személy terhére rótt cselekmény mindkét ország jogrendjében bűncselekménynek minősüljön. Az ügyvéd szerint a Matolcsy Ádám ügyében felmerülő gazdasági csalás az Emírségekben is büntetendő lehet, így ez a feltétel valószínűleg teljesül.
Kiemelte, fontos szempont az is, hogy a cselekmény súlya elérje a kiadatáshoz szükséges küszöböt, és
ne politikai bűncselekményről vagy politikai üldözésről legyen szó, ez ugyanis a kiadatás megtagadásának egyik lehetséges jogalapja.
Braun szerint amennyiben a kiadatás nem járna sikerrel, egy másik opció, hogy az Emírségek kiutasíthatja Matolcsy Ádámot az országból. Ebben az esetben olyan államba kerülhetne, amellyel Magyarországnak már van kiadatási egyezménye, vagy amely egyedi ügyekben hajlandó együttműködni a magyar hatóságokkal.
Az ügyvéd által felvázolt "optimista" forgatókönyv szerint a kiemelt közérdeklődés és a politikai nyomás hatására
akár egy hónapon belül megtörténhet a kiadatás,
ez azonban magas szintű és gyors egyeztetéseket igényelne. A "pesszimista" forgatókönyv az, hogy az Emírségek megtagadja az átadást, ám a szakértő ezt kevésbé tartja valószínűnek.
A Matolcsy Ádámhoz köthető, az Emírségekben található vagyontárgyak lefoglalásához szintén a helyi hatóságok közreműködésére lenne szükség. Braun szerint ezt a kérdést a kiadatásról szóló egyedi megállapodásban is rendezhetik, de erre külön, későbbi tárgyalások keretében is sor kerülhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Tárgyalást kezdeményezett a katonai hatalom: leülnének a világ legsötétebb diktatúrájával
Több katonai incidens is okot ad rá az elmúlt időben.
Vagyonadó: svájci lejtő, magyar síversenyző
A cégérték-számítás legnagyobb kérdőjelei.
A magyar kormány bármikor felhívhat – üzente az Európai Bizottság biztosa Magyar Péteréknek
Dan Jørgensen nem nyúlna a vitatott áramárazási rendszerhez, és nehéz télre figyelmeztetett Magyarországon.
Küszöbön az új háború? Teljesen elszabadult az olajár, hónapok óta nem volt ilyen
A Brent közel fél éve nem volt ilyen drága.
Kimondta Trump: nemzetbiztonsági kockázat ez a megújuló energiaforrás – Érik a következő vámháború?
Az elnök szerint megbízhatatlan.
Az AI-ipar óriási adósságai idegessé teszik a befektetőket
Kire marad a számla összeomlás esetén?
Bíróság előtt tesz vallomást Matolcsy György: megszólalt a volt jegybankelnök védőügyvédje
Tükröződni látják a nyomozati iratokban, hogy "MNB-ügy nincsen".
Fénylik-e még az arany?
Vita a nemesfém jegybanki és pénzügyi szerepéről.
Kiszámoltuk: 1,5 millió forintba kerülhet, ha csak jövőre kezded a megtakarítást
Ha idén kihagyod a nyugdíj-megtakarítást, elsőre úgy tűnhet, hogy csak annyit veszítesz, amennyit nem fizettél be, plusz a rá járó 20 százalékos adójóváírást. 300 ezer forintnál ez 360
A Te döntésed is számít - szóval szavazz ránk, ha szereted a HOLD-at
Blogot írunk, podcastolunk, videózunk és még alapot is kezelünk, mi kell még!? Ha szereted a HOLD-at, mindenképp adj ránk egy szavazatot, A Portfolio második alkalommal... The post A Te döntésed
Magyarországot a Tisza Pártig csak közepesen érdekelte a választás
A rendszerváltás utáni választási lelkesedés nem tűnt el végleg: a BB tengely országaiban a részvétel az ezredforduló után visszaesett, az utóbbi években viszont több helyen... The post Mag
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Érthetők-e a banki adatkezelési tájékoztatók? - A NAIH jelentése a bankok átláthatósági gyakorlatáról
Az adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi megfelelés leginkább "kirakatban lévő" eleme: az érintettek tipikusan ebből kaphatnak egy benyomást az adataik kezeléséről, persze csak akkor ha
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkiadásokat a bérekre, a nyugdíjakra és a jóléti szolgáltatásokra. A 4,9 százalékos...
Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q4
A nemzetközi áfaváltozások 2026 utolsó negyedévében is fontos felkészülési feladatokat jelentenek a magyar vállalkozások számára. Németországban mesterséges intelligenciával támogatott a
A 2027-es költségvetés sikere a kormány tervezett megtakarításain múlhat
A kormány 4,9 százalékos hiánycélt és jelentős kiadáscsökkentést tervez 2027-re, miközben új adóintézkedésekkel, béremelésekkel és családtámogatásokkal is számol. A költségvetés si
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?
Számos tétel emelkedik 2027-től.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.
A repülő Tesla csak a kezdete egy jóval nagyobb tőzsdei sztorinak
Mit forral megint Musk?