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Bíróság előtt tesz vallomást Matolcsy György: megszólalt a volt jegybankelnök védőügyvédje
Gazdaság

Bíróság előtt tesz vallomást Matolcsy György: megszólalt a volt jegybankelnök védőügyvédje

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Péntek reggel a Budai Központi Kerületi Bíróságra szállították Matolcsy Györgyöt, ahol a bíróság dönt a volt jegybankelnök letartóztatásáról - írja a Telex. A volt MNB-elnök védője szerint Matolcsy az ülésen vallomást kíván tenni, és indítványozzák az enyhébb kényszerintézkedés elrendelését.

Matolcsy Györgyöt rendőrségi furgonnal vitték a bíróság épületébe. A jelen lévő újságírókat kizárólag az aula egy elkerített részébe engedték be, így nem juthatnak a tárgyalóteremhez vezető folyosó közelébe.

Matolcsy védőügyvédje, Bátki Pál újságíróknak elmondta, hogy

a volt MNB-elnök az ülésen vallomást fog tenni.

A szerdai gyanúsítotti kihallgatáson a volt jegybankelnök még nem tette meg a vallomását. A Központi Nyomozó Főügyészségen gazdasági csalás bűntettének és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanújával hallgatták ki. Az ügyészség ezután indítványozta a letartóztatását. A kihallgatás során a nyomozó ügyészek azokat a körülményeket foglalták össze, amelyekre a gyanúsítást alapozták.

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Bátki az ATV által közzétett videó alapján hangsúlyozta, hogy a gyanúsítás nem a korábban emlegetett, több százmilliárdos vagyonvesztésről vagy vagyongyarapodásról szól.

Egy értékpapír-kölcsönzési szerződésről van szó, és az, hogy a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány az évek során több százmilliárdos vagyonvesztést szenvedett volna el, ez egyáltalán nincsen az ügyfelemmel szemben megfogalmazott gyanúban. [...] Tehát amikor az ügyfelem korábban azt mondta, hogy MNB-ügy nincsen, és a vagyon megvan, és nem történt vagyonvesztés, ezt mindenképpen az iratokban tükröződni látjuk

- fogalmazott Matolcsy védője, aki szerint csütörtökön egy 6 ezer oldalas nyomozati iratanyagot kaptak kézhez, amelynek az áttanulmányozása hosszabb időt vesz igénybe. Emiatt a sajtó rendelkezésére sem tud olyan mértékben állni, ahogy "az érdekelné a közvéleményt joggal".

Arra a kérdésre, hogy született-e vádalku, Bátki azt mondta, hogy "nem kötött vádalkut senki", és az "ilyen értelemben nem is születhetett", mivel a gyanúsítások két napja történtek.

A védőügyvéd szerint Matolcsyt a Gyorskocsi utcában, rendőrségi fogdában tartották fogva,

a védence fiáról, Matolcsy Ádámról pedig "nincs tudomása".

Az ügyvéd azt is közölte, hogy enyhébb kényszerintézkedés alkalmazását vagy annak teljes mellőzését indítványozza, vagyis azt kéri, hogy Matolcsyt ne tartsák letartóztatásban.

Mint korábban megírtuk,

a Matolcsy Ádám és Stofa György ellen kiadott országos elfogatóparancs már érvényben van, a nemzetközi körözés elrendelésére azonban még várni kell a bíróság döntéséig.

A Központi Nyomozó Főügyészség azért nem európai, hanem nemzetközi elfogatóparancsot indítványozott, mert a feltételezések szerint a volt jegybankelnök fia és üzlettársa az Európai Unión kívül tartózkodik.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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