Bíróság előtt tesz vallomást Matolcsy György: megszólalt a volt jegybankelnök védőügyvédje

Matolcsy Györgyöt rendőrségi furgonnal vitték a bíróság épületébe. A jelen lévő újságírókat kizárólag az aula egy elkerített részébe engedték be, így nem juthatnak a tárgyalóteremhez vezető folyosó közelébe.
Matolcsy védőügyvédje, Bátki Pál újságíróknak elmondta, hogy
a volt MNB-elnök az ülésen vallomást fog tenni.
A szerdai gyanúsítotti kihallgatáson a volt jegybankelnök még nem tette meg a vallomását. A Központi Nyomozó Főügyészségen gazdasági csalás bűntettének és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanújával hallgatták ki. Az ügyészség ezután indítványozta a letartóztatását. A kihallgatás során a nyomozó ügyészek azokat a körülményeket foglalták össze, amelyekre a gyanúsítást alapozták.
Bátki az ATV által közzétett videó alapján hangsúlyozta, hogy a gyanúsítás nem a korábban emlegetett, több százmilliárdos vagyonvesztésről vagy vagyongyarapodásról szól.
Egy értékpapír-kölcsönzési szerződésről van szó, és az, hogy a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány az évek során több százmilliárdos vagyonvesztést szenvedett volna el, ez egyáltalán nincsen az ügyfelemmel szemben megfogalmazott gyanúban. [...] Tehát amikor az ügyfelem korábban azt mondta, hogy MNB-ügy nincsen, és a vagyon megvan, és nem történt vagyonvesztés, ezt mindenképpen az iratokban tükröződni látjuk
- fogalmazott Matolcsy védője, aki szerint csütörtökön egy 6 ezer oldalas nyomozati iratanyagot kaptak kézhez, amelynek az áttanulmányozása hosszabb időt vesz igénybe. Emiatt a sajtó rendelkezésére sem tud olyan mértékben állni, ahogy "az érdekelné a közvéleményt joggal".
Arra a kérdésre, hogy született-e vádalku, Bátki azt mondta, hogy "nem kötött vádalkut senki", és az "ilyen értelemben nem is születhetett", mivel a gyanúsítások két napja történtek.
A védőügyvéd szerint Matolcsyt a Gyorskocsi utcában, rendőrségi fogdában tartották fogva,
a védence fiáról, Matolcsy Ádámról pedig "nincs tudomása".
Az ügyvéd azt is közölte, hogy enyhébb kényszerintézkedés alkalmazását vagy annak teljes mellőzését indítványozza, vagyis azt kéri, hogy Matolcsyt ne tartsák letartóztatásban.
a Matolcsy Ádám és Stofa György ellen kiadott országos elfogatóparancs már érvényben van, a nemzetközi körözés elrendelésére azonban még várni kell a bíróság döntéséig.
A Központi Nyomozó Főügyészség azért nem európai, hanem nemzetközi elfogatóparancsot indítványozott, mert a feltételezések szerint a volt jegybankelnök fia és üzlettársa az Európai Unión kívül tartózkodik.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
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