Két évtized után megismétlődött a 2006-os forgatókönyv – Baka András azonban kitart

Baka András köztársasági elnök Sólyom László 2006-os módszeréhez nyúlt vissza, amikor a parlamenti pártokkal való előzetes politikai egyeztetés nélkül jelölt legfőbb ügyészt. Az első körben ugyanúgy járt, mint húsz évvel korábbi elődje, az Országgyűlés leszavazta a jelöltjét. Az államfő ennek ellenére a második körben sem változtatott a módszerén. Az ügy ezzel a rendszerváltás utáni közjogi gyakorlat egyik visszatérő feszültségét hozta újra felszínre: a jelölés joga az államfőé, a választásé azonban az Országgyűlésé, a kétharmados szabály pedig szükségszerűen együttműködést kíván. Az előzetes egyeztetéstől azonban mindkét fél elhatárolódik, holott a demokratikus működést nem önmagukban a bonyolult jelölési folyamatok hozzák létre, hanem a világos szabályok, az átlátható döntések és a felelősen gyakorolt politikai vétók.

A Szathmáry-jelölés bukása

Baka András szeptember 21-én jelentette be, hogy Szathmáry Zoltánt, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyészét jelöli legfőbb ügyésznek. A szavazás kimenetele lényegében már másnap eldőlt, amikor Magyar Péter közölte, hogy a Tisza-frakció nem támogatja az államfő jelöltjét, és új jelölt állítását kérte. A döntés hátterében sajtóértesülések szerint az állt, hogy Szathmáry testvére az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársaként gyanúsítottként érintett az aranykonvoj-ügyben, ami a jelöltet politikailag vállalhatatlanná tette a Tisza Párt számára. Baka később elmondta, hogy a jelöléskor már ismerte a testvért érintő körülményeket.

A köztársasági elnök a nyilvánosságra került információk ellenére is kitartott jelöltje mellett, akit az Országgyűlés szeptember 28-án 138 nem szavazattal és egy tartózkodással, igen szavazat nélkül utasított el. Korábban mi is írtunk arról, hogy történelmi léptékű jelölési folyamat indulhat, hiszen Baka András jelöltje lehetett volna az első olyan legfőbb ügyész, akit előzetes politikai megállapodás nélkül jelölnek és választanak meg a tisztségre.

Baka András a jelöltállítás során többször jelezte, hogy Sólyom László nyomdokain kíván járni, és mellőzi a pártokkal folytatott előzetes egyeztetést. A szeptemberi szavazással egy másik értelemben is a példaképének tekintett államfő nyomába lépett, mivel

államfői legfőbbügyész-jelölt elutasítására a rendszerváltás óta csak egyszer volt példa.

Sólyom László 2006-ban Horányi Miklóst, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség vezetőjét javasolta a tisztségre, akit az Országgyűlés hasonlóan elutasított. Az MSZP és az SZDSZ már a jelöléskor jelezte, hogy Horányi szakmai múltja szerintük nem teszi alkalmassá a tisztségre, a korabeli beszámolók szerint ugyanakkor a háttérben nyilatkozó kormánypárti politikusok inkább az egyeztetés hiányát tartották a probléma forrásának.

Sólyom a második körben részben módosított a gyakorlatán, és új jelöltjét, Kovács Tamás katonai főügyészt szeptember 18-án az öt parlamenti párt frakcióvezetőjének jelenlétében jelentette be. A frakcióvezetők a helyszínen jelezték, hogy támogatólag terjesztik képviselőcsoportjuk elé a javaslatot, az Országgyűlés pedig megválasztotta Kovácsot. A személyi döntést a korabeli beszámolók szerint ekkor is az államfő hozta meg, az egyeztetés a parlamenti támogatás előzetes biztosítását szolgálta.

A 2006-os második kör már nem ismétlődik meg

Baka András a kudarc után azonnal jelezte, hogy a mérce és a módszer nem változik, így továbbra sem egyeztet a pártokkal. Október 12-én Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest javasolta a tisztségre, aki 39 éves pályafutását teljes egészében az ügyészi szervezetben töltötte, és tavaly novemberben az életkori korlát miatt vonult nyugdíjba. Az államfő szerint jelöltjének nincs pártkötődése, és politikai szempontból aggályos ügy érdemi megítélésében sem vett részt.

Fejes Péterről a jelölését követő egy hétben nem került elő olyan információ, amely Szathmáry Zoltán esetéhez hasonló politikai kockázatot jelentene. Fejes ugyanakkor a nyolcvanas évek óta nagy visszhangot kiváltó ügyekben képviselte a vádat, mint az ajkai vörösiszap-katasztrófa, a Cozma-gyilkosság és a körmendi gyermekgyilkosság. A Válasz Online háttéranyaga szerint 2008 és 2012 között töltötte be a megyei főügyészi tisztséget, a megbízatását pedig 2012-ben Polt Péter szüntette meg, indoklás nélkül. Egykori kollégái és a vele tárgyalóteremben találkozó jogászok korrekt, alapos, nagy munkabírású és rendkívül felkészült ügyészként jellemezték.

Sólyom László korábban a leszavazott jelöltek újrajelölésétől sem riadt vissza. Ennek legismertebb példája éppen Baka András, akit 2008 áprilisában javasolt először a Kúria elődje, a Legfelsőbb Bíróság élére, és akit az Országgyűlés csak a harmadik jelölés után, 2009. június 22-én választott meg. Baka András most elvetette Szathmáry újrajelölésének gondolatát, a maga bevallása szerint azért, mert akkoriban

viszonylag nyugodt jogállamban éltünk (…) viszont most mihamarabb új vezető kell, hogy működjön.

Jó jelölt-e Fejes Péter?

Sokáig találgatások övezték, kit jelöl Baka András elsőként, majd másodikként a legfőbb ügyészi tisztségre. A közbeszédben többször felmerült, hogy kívülről érkező személyt kellene a szervezet élére állítani. Emellé leggyakrabban felsorakoztatott indok volt, hogy a Polt Péter által zsinórban 15 évig vezetett ügyészség a velejéig „korrupt és romlott”. Az ügyészség azonban zárt, szélsőségesen hierarchikus szervezet, amelyben az ügyészi kinevezésekről és elbocsátásokról a legfőbb ügyész dönt. Egy kívülről érkező vezetőnek ezért rengeteg időre lett volna szüksége ahhoz, hogy beletanuljon a munkába, átlássa a szervezetet, és adott esetben megtisztítsa.

Olyan kicsit, mintha az ember a sáros folyóban kutakodna, azt remélve, hogy kifogja az aranyhalat

– jelentette ki Baka András ezzel kapcsolatban. Az államfő hozzátette azt is, hogy „ennek a folyónak csak kis része zavaros”, utalva Fejes Péter jelölésére.

Fejes Péter megfelel a legfőbb ügyésszel szemben támasztott szempontoknak, hiszen 1988 óta ügyész, végigjárta a ranglétrát felfelé, majd Polt Péter második hivatali idejének kezdetével lefelé is. A kérdéses időszakban nem dolgozott a pesti ügyészségen, a nevéhez pedig olyan ügyek kapcsolódnak, amelyekben fontos ítéletek születtek.

Ismeri tehát a szervezetet, és kívül áll azon a feltételezett belső körön, amelytől a szervezetet meg akarják tisztítani.

A kormánypárt egyelőre kivár, és Fejes személyéről még nem jelentett be hivatalos döntést. A bejelentés után megkérdezett tiszás politikusok többsége azt mondta, hogy nem ismeri Fejes munkáját, ezért eddig nem értékelték érdemben a jelöltet. Fejes Péter a közéletben ismeretlen szereplőnek számít, ami a legfőbb ügyészi pozíció esetében inkább előnyt jelent. A tisztség betöltőjétől ugyanis azt várják el, hogy függetlenül és elhajlásmentesen irányítsa a szervezetet.

A Tisza Párt a jelölések előtt hangsúlyozta, hogy nem kíván beleszólni a kiválasztási folyamatba. Ezért arra lehetett számítani, hogy súlyos kritika hiányában a jelöltet nagy valószínűséggel megválasztják. Szathmáry esetében a testvére érintett volt egy büntetőügyben, ami politikailag érthetővé tette az elutasítást. Fejes Péterrel kapcsolatban azonban hasonló információk eddig nem kerültek nyilvánosságra,

így a második jelölés nagy eséllyel sikeres lehet.

Demokrácia-ellenes az egyeztetés?

A Tisza Párt és Baka András egyaránt elzárkózott attól, hogy a legfőbb ügyész jelöléséről a kormány és az államfő előzetesen egyeztessen. Baka Szathmáry Zoltán elutasítása után is jelezte, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Az előzetes konzultáció ugyanakkor a magyar közjogi hagyomány bevett eleme, a korábbi elnökök többsége ugyanis még a hivatalos jelölés előtt megbizonyosodott arról, hogy kiszemeltje megkapja a szükséges kétharmados támogatást.

A Szathmáry Zoltán szeptemberi bukásához vezető információ egy rövid frakcióközi meghallgatáson is kiderülhetett volna, mivel Baka tudott a jelölt testvérét érintő ügyről. A jelöltet így vissza lehetett volna vonni anélkül, hogy ez arcvesztéssel járt volna akár neki, akár a Sándor-palotának. Baka a jelölés előtt hosszú és széles körű szakmai konzultációt folytatott, amely a jelölt szakmai alkalmasságát mérte fel.

A politikai támogatás megteremtése a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetés feladata lett volna.

Az Alaptörvény szerint a legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja kilenc évre, a folyamat tehát két alkotmányos szereplő együttműködésére épül. A parlament elutasíthatja a jelöltet, saját jelöltet azonban nem állíthat helyette, a köztársasági elnök pedig kétharmados politikai támogatás nélkül nem tud legfőbb ügyészt választani. A konstrukció így kölcsönös vétót teremt, amelyben a jelölés akkor jár sikerrel, ha az elnök előre számol a többség elvárásaival. A kompromisszum ezért megkerülhetetlen, és a demonstratív távolságtartás, amely a függetlenség politikai üzenetét hordozza, csupán körülményesebbé teszi a megkötését. Sólyom László példája ráadásul azt mutatja, hogy

az előzetes konzultációtól függetlenül még érintetlenül maradhat az államfő döntési szabadsága.

A Tisza Párt leginkább azért bírálta a Polt Péter vezette ügyészséget, mert állításuk szerint a hivatali ideje alatt a Fideszhez köthető ügyekben rendre nem indított nyomozást, vagy leállította a már megindultakat. Kritikusai ezt Polt politikai múltjával magyarázzák, a jogász 1993 és 1995 között a Fidesz tagja volt, az 1994-es országgyűlési választáson a párt listáján is szerepelt, bár mandátumot nem szerzett. Polt '95-ben azután lépett ki a Fideszből, hogy ombudsman- helyettesnek választották.

Polt Péter pályája azt mutatja, hogy az előzetes egyeztetés gondot okozhat akkor, ha a mindenkori többség szándékait követi. A demokratikus intézmények sérülését nem maga az egyeztetés léte, hanem a kormányzó erők az ügyészség foglyul ejtésére (state capture) tett lépései okozták. Az ügyészség átlátható működéséhez olyan kiválasztási szabályokra van szükség, amelyek

megakadályozzák, hogy egyetlen politikai erő elfoglalja a pozíciót.

Ennek első lépése a kilencéves mandátum utáni újraválasztás tilalma lehetne. A tizenhetedik Alaptörvény-módosítás a bírósági vezetők és az alkotmánybírák újraválasztását már kizárta, ugyanakkor a módosítás a legfőbb ügyész pozícióját nem érintette. Ehhez kapcsolódhatna a továbbra is hatályos mandátum-továbbélési szabály eltörlése. A törvény a kilencéves mandátum lejártakor lehetővé teszi, hogy a távozó legfőbb ügyész az utód megválasztásáig tovább gyakorolja jogköreit. Mivel az utód megválasztásához kétharmad kell, ez a szabály a megválasztó politikai erő jelöltjét a mandátum lejárta után is bebetonozhatja, különösen akkor, ha ez az erő legalább blokkoló kisebbséggel rendelkezik a parlamentben.

A kiválasztási eljárás szakmaibbá tétele is ezt a célt szolgálná, amelyhez Baka András gyakorlata és a bírósági vezetők új megválasztási rendje egyaránt mintát kínál. Baka a jelölés előtt széles körű szakmai konzultációt folytatott a jogászi hivatásrendek képviselőivel. A tizenhetedik Alaptörvény-módosítás a Kúria elnökénél hasonló szakmai előszűrést emelt alkotmányos szintre, mivel a köztársasági elnök azóta csak a bírák által, sarkalatos törvényben meghatározott módon jelölt legfeljebb három személy közül választhatja ki azt, akit az Országgyűlésnek javasol. Ugyanez a rend vonatkozik az Országos Bírósági Hivatal elnökére (a részletszabályokat tartalmazó sarkalatos törvényt azonban az Országgyűlés még nem fogadta el).

Az ügyészségre a bírósági modell ugyanakkor csak módosításokkal ültethető át, mivel a bírákat a köztársasági elnök nevezi ki, és ítélkezésükben nem utasíthatók. Ezzel szemben a nagyjából kétezer fős ügyészi kar utasítási láncra épülő hierarchiában dolgozik, ahol a legfőbb ügyész dönt a kinevezésekről és az előremenetelről is. Ha kizárólag az ügyészek jelölnének, a jelöltállítás nagyrészt az előző vezetés által kinevezett, tőle függő közösség kezében lenne, és ez a függőség a hatalom újratermelődésének eszközévé válhatna. A szűkített listát ezért szélesebb felhatalmazású, konszenzusos alapon működő jelölő testületnek kellene összeállítania, amelyben az ügyészi kar képviselői más jogászi hivatásrendekkel együtt kapnak helyet.

A tizenhetedik módosítás a parlamenti elutasítás esetére sem tartalmaz megfelelő garanciákat. Az új szöveg nem korlátozza, hányszor utasíthatja el az Országgyűlés a jelöltet, így egy blokkoló kisebbség a patthelyzetet tetszőleges ideig fenntarthatja. Megoldás lehet a jelölő testület fokozatos bővítése az ismételt elutasítások után, vagy a parlamenti vétó lépcsőzetes gyengítése, amely szélsőséges esetben akár a vétó megszűnéséig is eljuthat. Hasonló patthelyzet-feloldó megoldásokat a köztársasági elnöki pozícióval kapcsolatban korábbi elemzésünkben már részletesen bemutattunk.

Baka András az egyeztetés kerülésével önmagának is ellentmond, hiszen a legfőbb ügyész mielőbbi megválasztását sürgeti, közben pedig olyan körülményesebb jelölési utat választott, amely már most jelentős késedelmet okozott a tisztség betöltésében. Ez – a politikai célon túl – azért is jelentős, mert Nagy Gábor Bálint lemondása után egyetlen helyettese, Lajtár István látja el a szervezet vezetését. Az ő jogviszonya december 5-tel megszűnik, mivel betölti a nyugdíjkorhatárt. Ha addig a parlament nem választ új legfőbb ügyészt, akkor még az is megtörténhet, hogy a rendszerváltás óta először nem lesz sem legfőbb ügyész, sem egyetlen helyettes a hivatalban.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán