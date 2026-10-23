Két órán át hallgatták meg Matolcsy Györgyöt

A volt MNB-elnököt és társait péntek reggel rendőrségi furgonnal szállították a Budai Központi Kerületi Bíróságra. Védője, Bátki Pál az újságíróknak elmondta, hogy ügyfele vallomást tesz, és enyhébb kényszerintézkedés – például bűnügyi felügyelet – elrendelését, vagy a letartóztatás teljes mellőzését fogják indítványozni. Az ügyvéd jelezte, hogy csütörtökön egy hatezer oldalas nyomozati iratot kaptak, amelynek áttanulmányozása időt vesz igénybe. Kiemelte azt is, hogy a jelenlegi gyanúsítás nem a Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) Alapítványt érintő, korábban emlegetett több százmilliárdos vagyonvesztésre vonatkozik. A sajtó munkatársait a bíróság épületében egy elzárt részre terelték, így nem tudták megközelíteni a tárgyalótermek folyosóját.

PONTOSÍTÁS! A bíróság esti tájékoztatása szerint Matolcsy György az ülésen nem tett vallomást, csak észrevételeket fogalmazott meg. Korábbi címünk vallomástételre vonatkozó állítását ennek megfelelően javítottuk.

A nyomozó ügyészek a hét közepén több helyszínen, köztük Matolcsy György otthonában is házkutatást tartottak. Az ügy háttere a Matolcsy-éra utolsó napjaira, 2025 februárjára nyúlik vissza. A gyanú szerint az alapítvány vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. egy színlelt értékpapír-kölcsönszerződéssel évekre átadta volna a vagyonkezelés tulajdonosi jogait egy olyan magántőkealapnak, amelyet a Matolcsy Ádám barátjaként ismert Száraz Istvánhoz köthető vállalat irányított.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerint

a tranzakció valós célja az volt, hogy Matolcsy György a jegybankelnöki mandátumának lejárta után is befolyást gyakorolhasson a PADME vagyona felett, és fiával együtt, haszonszerzés céljából, saját befektetéseiket finanszírozhassák belőle.

Az üggyel több százmillió forintos vagyoni hátrányt okoztak. A tervet végül az új jegybankelnök, Varga Mihály érkezése hiúsította meg, aki hivatalba lépése után felbontotta a vitatott szerződést, vizsgálatot indított, majd tavaly áprilisban feljelentést tett.

A szerdai akció során Matolcsy György mellett őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki az ügyletben közreműködő ügyvédet, aki Matolcsy Ádám cégeinek állandó képviselője, valamint egy Matolcsy Ádámhoz és Száraz Istvánhoz köthető vállalat vezető tisztségviselőjét is.

A nyomozók Matolcsy Ádámot és Stofa Györgyöt, az MNB-alapítványok vagyonkezelő cégének korábbi vezetőjét is gyanúsítottként hallgatták volna ki, ők azonban jelenleg nem tartózkodnak Magyarországon. Bátki Pál ügyvéd újságírói kérdésre válaszolva elmondta, nem tudja, hol tartózkodik védencének fia. A rendőrség honlapja szerint továbbra is érvényben van ellenük az országos elfogatóparancs, a nemzetközi körözés kiadását pedig már indítványozta az ügyészség, erről hamarosan dönt a bíróság.

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