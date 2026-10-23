Kimondta Trump: nemzetbiztonsági kockázat ez a megújuló energiaforrás – Érik a következő vámháború?

Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette a szélturbinák és alkatrészeik importját, egyelőre azonban nem vezetett be új kereskedelmi korlátozásokat az ágazattal szemben.

A Fehér Ház csütörtökön közzétett elnöki rendelete szerint a kereskedelmi minisztérium vizsgálata

kiberbiztonsági aggályokat,

a radarrendszerek és a légiforgalmi műveletek zavarásának lehetőségét,

valamint a külföldi beszállítóktól való növekvő függőséget állapított meg.

Az elnök egyelőre nem rendelt el vámokat vagy más azonnali korlátozásokat, hanem utasította Howard Lutnick kereskedelmi minisztert és Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselőt, hogy

kezdjenek tárgyalásokat a kereskedelmi partnerekkel,

és 180 napon belül tegyenek jelentést az eredményekről. A rendelet szerint később további intézkedések, köztük vámok bevezetése is szóba kerülhet.

Trump a rendeletben megismételte korábbi bírálatait a szélenergiával szemben, amelyet időszakos termelése miatt megbízhatatlannak nevezett.

Az intézkedés alapjául szolgáló vizsgálat 2025 augusztusában indult a behozatal nemzetbiztonsági következményeinek feltárására. Az American Action Forum kutatóintézet adatai szerint az Egyesült Államok legfontosabb szélturbina- és alkatrész-beszállítói közé Mexikó, India, valamint több európai ország, köztük Németország, Dánia és Franciaország tartozik.

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