Kiszivárgott: 30 millió forintos ajánlatot tett Matolcsy a bíróságnak

A bírósági meghallgatáson a volt jegybankelnök a védőjén keresztül

felajánlotta "teljes megtakarítását", 30 millió forintot, hogy elkerülje a letartóztatást, a bíró azonban ezt nem fogadta el.

A közel két és fél órás ülésen Matolcsy részletesen beszélt személyes körülményeiről, miközben az ügyészség és a védelem között jogi vita bontakozott ki a gyanúsítás megalapozottságáról.

A bíróság végül egy hónapra elrendelte Matolcsy György, valamint a fiához és köreihez köthető két másik érintett – Sándor Tamás ügyvéd és Valkó Mihály cégvezető – letartóztatását. Mivel a döntés ellen mindhárman fellebbeztek, a határozat nem jogerős, a másodfokú döntés heteken belül várható.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila