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Kiszivárgott: 30 millió forintos ajánlatot tett Matolcsy a bíróságnak
Gazdaság

Kiszivárgott: 30 millió forintos ajánlatot tett Matolcsy a bíróságnak

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30 millió forintos óvadékot ajánlott fel Matolcsy György volt jegybankelnök ügyvédje a vádlott tárgyalásán, de a bíró ezt nem fogadta el, elrendelték a férfi letartóztatását - tudta meg a Telex.

A bírósági meghallgatáson a volt jegybankelnök a védőjén keresztül

felajánlotta "teljes megtakarítását", 30 millió forintot, hogy elkerülje a letartóztatást, a bíró azonban ezt nem fogadta el.

A közel két és fél órás ülésen Matolcsy részletesen beszélt személyes körülményeiről, miközben az ügyészség és a védelem között jogi vita bontakozott ki a gyanúsítás megalapozottságáról.

A bíróság végül egy hónapra elrendelte Matolcsy György, valamint a fiához és köreihez köthető két másik érintett – Sándor Tamás ügyvéd és Valkó Mihály cégvezető – letartóztatását. Mivel a döntés ellen mindhárman fellebbeztek, a határozat nem jogerős, a másodfokú döntés heteken belül várható.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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