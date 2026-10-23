Küszöbön az új háború? Teljesen elszabadult az olajár, hónapok óta nem volt ilyen

A decemberi Brent határidős jegyzése 1,3 százalékkal, hordónként 114,64 dollárra drágult ma reggel, ami a legmagasabb szint május óta.
Az amerikai WTI ára 1,5 százalékkal, 100,95 dollárra emelkedett.
A Wall Street Journal értesülései szerint Irán nyilvános és zárt diplomáciai csatornákon egyaránt figyelmeztetett, hogy egy esetleges újabb amerikai és izraeli csapásra a Perzsa-öböl térségében található repülőterek, csővezetékek és egyéb gazdasági infrastruktúrák elleni támadásokkal válaszolna. Teherán katonai képességeinek meggyengülése ellenére továbbra is jelentős rakéta- és drónkészlettel rendelkezik.
Az Egyesült Államok mindeközben további katonai opciókon dolgozik Irán ellen, és fokozza jelenlétét a közel-keleti régióban.
Washington egy harmadik repülőgép-hordozó csapásmérő köteléket, valamint újabb tengerészgyalogosokat vezényel a térségbe, miközben egy esetleges megtorlástól tartva a katonai és diplomáciai személyzet egy részét áthelyezi.
A feszültséget tovább fokozta, hogy az Irán által támogatott jemeni húszik szerdán támadást hajtottak végre Szaúd-Arábia sajbai olajmezője, valamint a dammámi Fahd király nemzetközi repülőtér ellen. A szaúdi energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a kitermelés nem állt le a sajbai mezőn, bár a lezuhanó roncsdarabok sérüléseket okoztak.
Az ING elemzői úgy vélik, az árakat jelenleg elsősorban az esetleges ellátási zavarok kockázata tartja magasan, és nem a tényleges fizikai hiány, mivel a Perzsa-öbölből származó olajszállítások egyelőre akadálytalanok. A pénzintézet korábbi előrejelzése, amely a Brent negyedik negyedéves átlagárát 80 dollár körül várta, a szakértők szerint már tarthatatlan, mivel
az amerikai–iráni konfliktus kiújulásának veszélye jelentős geopolitikai kockázati prémiumot épít be a jegyzésekbe.
A Kpler adatai szerint a közel-keleti olajexport a háború előtti szintet is felülmúlja: a Hormuzi-szoroson és más alternatív útvonalakon keresztül az október 18-ig tartó héten naponta átlagosan több mint 24 millió hordó olaj áramlott, szemben a konfliktus előtti napi 23,3 millió hordós mennyiséggel.
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