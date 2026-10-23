Már úton van Putyin mentőöve Trump felé, de a sorsdöntő választás előtt már nem ér oda

Elindult Oroszországból az Egyesült Államokba a dízelolajat szállító első tartályhajó a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti megállapodás részeként.

Az LSEG hajózási cég adatai szerint a máltai zászló alatt közlekedő Agioi Fanendes október 22-én vette fel rakományát az oroszországi Primorszk kikötőjében.

A hajó mintegy 40 ezer tonna alacsony kéntartalmú dízelolajat szállít, és november 7-én érkezhet meg New Yorkba.

Donald Trump október 9-én jelentette be, hogy Oroszország első körben 300 ezer tonna, vagyis 2,25 millió hordó dízelolajat exportálhat, ezt novemberben további 500 ezer tonna, majd röviddel később egymillió tonna követheti.

A szállítások célja az üzemanyagárak mérséklése a november 3-án esedékes amerikai félidős választások előtt.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a múlt héten azt mondta: Oroszország az év végéig havi 3-3,5 millió tonnára növelheti dízelexportját, ami megfelel a korábbi szokásos szintnek.

Az Európai Unió 2023 februárjában vezette be a teljes embargót az orosz olajtermékekre az ukrajnai háború miatt. Azóta Oroszország elsősorban Brazíliába, Törökországba és afrikai országokba exportált dízelolajat.

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