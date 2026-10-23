Megérkezett a friss előrejelzés Magyarországról: nem teljesen hisz a kormány számainak a hitelminősítő

A kormány a héten benyújtott 2027-es költségvetési javaslatban az államháztartási hiány 4,9 százalékra csökkentését tűzte ki célul, ami 2,6 százalékpontos javulást jelentene a 2026-ra becsült 7,5 százalékos GDP-arányos hiányhoz képest. A kiigazítás elsősorban kiadáscsökkentésre és bevételi intézkedésekre épül. A kiadási oldali megtakarítások a GDP 1,5 százalékát teszik ki, az ideiglenes és egyszeri, választás előtti intézkedések kivezetése további 1,4 százalékot, míg az inflációkövető kötvények és a csökkenő hozamok miatti alacsonyabb kamatkiadások mintegy 0,2 százalékot jelentenek. A bevételi oldalon körülbelül 1 százalékos GDP-arányos többlettel számol a kabinet.

A tervezett kiadáscsökkentések a koncessziós szerződésekre, a gazdaságfejlesztési támogatásokra, a kormányzati kommunikációra, a közmédiára, valamint az állami beruházási és működési költségekre összpontosítanak, beleértve a minisztériumok és az állami vállalatok működési kiadásainak legalább 10 százalékos mérséklését. Az adóemelések a társasági adó és az innovációs járulék növelésével a GDP 0,25, a vagyonadóval 0,2, az energetikai különadóval pedig 0,1 százalékát hoznák, kiegészülve a bányajáradék, a cégautóadó és a reklámadó kisebb mértékű emelésével.

A Fitch szerint a sok, viszonylag kis tételből álló intézkedéscsomag és a tartós konszolidáció törekvése végrehajtási kockázatokat hordoz.

A kiadási megtakarítások megvalósítása azért is kulcsfontosságú, mert a költségvetés a GDP mintegy 1,4 százalékát kitevő új kiadási vállalásokat és adókedvezményeket is tartalmaz – köztük az alacsony keresetűek személyi jövedelemadójának csökkentését, a magasabb nyugdíjakat, az egészségügyi kiadásokat, a közszféra-béremeléseket és a családtámogatási intézkedéseket. Megmarad a 13. havi nyugdíj, valamint a negyedhavi 14. havi nyugdíj is.

A hitelminősítő a kormányzati célnál szerényebb konszolidációval számol. A Fitch előrejelzése alapján a hiány 2027-ben 5,4 százalékra mérséklődik a 2026-os 7,3 százalékról, és 2030-ra csökken 3 százalék alá. Az államadósság a hitelminősítő becslése szerint 2027–2028-ban éri el a csúcsát a GDP 77,7 százalékán, ami jelentősen meghaladja a BBB adósosztályzati kategória 57,5 százalékos mediánját. Az adósságpálya alakulása a költségvetési célok teljesítése mellett a forintárfolyamtól is függ, amely idén eddig 5 százalékot erősödött az euróval szemben.

A kormány 2,4 százalékos GDP-növekedésre alapozta a 2027-es büdzsét, amely 2030-ra 3 százalék fölé gyorsulna. A Fitch növekedési előrejelzése nagyjából megegyezik ezzel. A hitelminősítő 2027-re 2,5, míg 2028-tól mintegy 3 százalékos reál-GDP-bővülést vár, amelyet az uniós forrásokból megvalósuló magasabb beruházások, az erősödő magánfogyasztás és a külső kereslet élénkülése támogathat.

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy a Fitch tíz nappal korábbi, az új költségvetés ismertetése előtt közölt előrejelzésében még 5,8 százalékos magyar költségvetési hiánnyal számolt 2027-re, ezt most 5,4 százalékra mérsékelte. A 0,4 százalékpontos módosításra a kormány új költségvetési programjának ismertetése után került sor, a hitelminősítő azonban nem tér ki részletesen arra, hogy milyen tényezők indokolták a várakozások javítását. A hosszabb távú hiánypálya megítélése is tartalmaz bizonytalanságokat: a Fitch 2030-ra már 3 százalék alatti deficitet valószínűsít, miközben 2027-re még a kormányzati célnál magasabb hiánnyal számol, a 2028-as további kiigazítás részletes intézkedései pedig egyelőre nem ismertek. Mindez önmagában nem feltétlenül jelent ellentmondást az előrejelzésben, ugyanakkor arra utal, hogy a 2030-ra várt hiánycsökkenés részben olyan későbbi költségvetési lépések megvalósulásától is függhet, amelyek pontos tartalma jelenleg még nem látható.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 12. Megszólalt a hitelminősítő Magyarországról: a költségvetés a legnagyobb kockázat

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