14°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megérkezett a friss előrejelzés Magyarországról: nem teljesen hisz a kormány számainak a hitelminősítő
Gazdaság

Megérkezett a friss előrejelzés Magyarországról: nem teljesen hisz a kormány számainak a hitelminősítő

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Fitch Ratings értékelése szerint Magyarország 2027-es költségvetési tervezete és középtávú hiánycéljai összhangban vannak az euró 2030-as bevezetésének céljával, ugyanakkor kockázatokat látnak a konszolidáció végrehajtása terén, és a kormányzati célnál magasabb hiánnyal számolnak jövőre – közölte honlapján a hitelminősítő.

A kormány a héten benyújtott 2027-es költségvetési javaslatban az államháztartási hiány 4,9 százalékra csökkentését tűzte ki célul, ami 2,6 százalékpontos javulást jelentene a 2026-ra becsült 7,5 százalékos GDP-arányos hiányhoz képest. A kiigazítás elsősorban kiadáscsökkentésre és bevételi intézkedésekre épül. A kiadási oldali megtakarítások a GDP 1,5 százalékát teszik ki, az ideiglenes és egyszeri, választás előtti intézkedések kivezetése további 1,4 százalékot, míg az inflációkövető kötvények és a csökkenő hozamok miatti alacsonyabb kamatkiadások mintegy 0,2 százalékot jelentenek. A bevételi oldalon körülbelül 1 százalékos GDP-arányos többlettel számol a kabinet.

A tervezett kiadáscsökkentések a koncessziós szerződésekre, a gazdaságfejlesztési támogatásokra, a kormányzati kommunikációra, a közmédiára, valamint az állami beruházási és működési költségekre összpontosítanak, beleértve a minisztériumok és az állami vállalatok működési kiadásainak legalább 10 százalékos mérséklését. Az adóemelések a társasági adó és az innovációs járulék növelésével a GDP 0,25, a vagyonadóval 0,2, az energetikai különadóval pedig 0,1 százalékát hoznák, kiegészülve a bányajáradék, a cégautóadó és a reklámadó kisebb mértékű emelésével.

A Fitch szerint a sok, viszonylag kis tételből álló intézkedéscsomag és a tartós konszolidáció törekvése végrehajtási kockázatokat hordoz.

A kiadási megtakarítások megvalósítása azért is kulcsfontosságú, mert a költségvetés a GDP mintegy 1,4 százalékát kitevő új kiadási vállalásokat és adókedvezményeket is tartalmaz – köztük az alacsony keresetűek személyi jövedelemadójának csökkentését, a magasabb nyugdíjakat, az egészségügyi kiadásokat, a közszféra-béremeléseket és a családtámogatási intézkedéseket. Megmarad a 13. havi nyugdíj, valamint a negyedhavi 14. havi nyugdíj is.

Még több Gazdaság

Újabb baljós adatok érkeztek: tovább emelkedhet az infláció, lassul a gazdaság az Egyesült Államokban

Tisza-kormány: '56-ra emlékezik az ország, Matolcsy György vallomást tett

Tényleg kihal az emberiség az AI miatt? Így lehetne a technológia fejlesztését szüneteltetni

A hitelminősítő a kormányzati célnál szerényebb konszolidációval számol. A Fitch előrejelzése alapján a hiány 2027-ben 5,4 százalékra mérséklődik a 2026-os 7,3 százalékról, és 2030-ra csökken 3 százalék alá. Az államadósság a hitelminősítő becslése szerint 2027–2028-ban éri el a csúcsát a GDP 77,7 százalékán, ami jelentősen meghaladja a BBB adósosztályzati kategória 57,5 százalékos mediánját. Az adósságpálya alakulása a költségvetési célok teljesítése mellett a forintárfolyamtól is függ, amely idén eddig 5 százalékot erősödött az euróval szemben.

A kormány 2,4 százalékos GDP-növekedésre alapozta a 2027-es büdzsét, amely 2030-ra 3 százalék fölé gyorsulna. A Fitch növekedési előrejelzése nagyjából megegyezik ezzel. A hitelminősítő 2027-re 2,5, míg 2028-tól mintegy 3 százalékos reál-GDP-bővülést vár, amelyet az uniós forrásokból megvalósuló magasabb beruházások, az erősödő magánfogyasztás és a külső kereslet élénkülése támogathat.

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy a Fitch tíz nappal korábbi, az új költségvetés ismertetése előtt közölt előrejelzésében még 5,8 százalékos magyar költségvetési hiánnyal számolt 2027-re, ezt most 5,4 százalékra mérsékelte. A 0,4 százalékpontos módosításra a kormány új költségvetési programjának ismertetése után került sor, a hitelminősítő azonban nem tér ki részletesen arra, hogy milyen tényezők indokolták a várakozások javítását. A hosszabb távú hiánypálya megítélése is tartalmaz bizonytalanságokat: a Fitch 2030-ra már 3 százalék alatti deficitet valószínűsít, miközben 2027-re még a kormányzati célnál magasabb hiánnyal számol, a 2028-as további kiigazítás részletes intézkedései pedig egyelőre nem ismertek. Mindez önmagában nem feltétlenül jelent ellentmondást az előrejelzésben, ugyanakkor arra utal, hogy a 2030-ra várt hiánycsökkenés részben olyan későbbi költségvetési lépések megvalósulásától is függhet, amelyek pontos tartalma jelenleg még nem látható.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a hitelminősítő Magyarországról: a költségvetés a legnagyobb kockázat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Megeredt Matolcsy György nyelve: vallomást tett az MNB-ügyben
Tisza-kormány: '56-ra emlékezik az ország, Matolcsy György vallomást tett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility