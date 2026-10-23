Megszólalt Kármán András a Norvégiával kötött 93 milliárd forintos megállapodásról

A Budapesten tartott megbeszélésen Kármán András és a norvég pénzügyminiszter, Jens Stoltenberg a fejlesztési források mellett kiemelt gazdaságpolitikai témákat is áttekintett.

A felek egyeztettek a magyar költségvetés helyzetéről, az euróbevezetés kilátásairól, valamint az Európai Unió belső piacának működéséről, amelynek Norvégia is szerves része.

"(...) Norvégia Magyarország egyik meghatározó európai partnere, kapcsolatunk szilárdságát pedig a közös értékeken és érdekeken túl éppen a közös történelmi élmények adják" – emelte ki a tárcavezető.

Címlapkép forrása: Kármán András Facebook-oldala