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Megszólalt Kármán András a Norvégiával kötött 93 milliárd forintos megállapodásról
Gazdaság

Megszólalt Kármán András a Norvégiával kötött 93 milliárd forintos megállapodásról

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Magyarország és Norvégia megerősítette azt a megállapodást, amelynek értelmében az északi állam közel 93 milliárd forinttal járul hozzá a hazai fejlesztésekhez a zöld átállás, az egészségügy és a helyi közösségek megerősítésének területén. A kétoldalú tárgyalás részleteiről Kármán András pénzügyminiszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

A Budapesten tartott megbeszélésen Kármán András és a norvég pénzügyminiszter, Jens Stoltenberg a fejlesztési források mellett kiemelt gazdaságpolitikai témákat is áttekintett.

A felek egyeztettek a magyar költségvetés helyzetéről, az euróbevezetés kilátásairól, valamint az Európai Unió belső piacának működéséről, amelynek Norvégia is szerves része.

"(...) Norvégia Magyarország egyik meghatározó európai partnere, kapcsolatunk szilárdságát pedig a közös értékeken és érdekeken túl éppen a közös történelmi élmények adják" – emelte ki a tárcavezető.

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Címlapkép forrása: Kármán András Facebook-oldala

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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