Megszólalt Kármán András a Norvégiával kötött 93 milliárd forintos megállapodásról

A Budapesten tartott megbeszélésen Kármán András és a norvég pénzügyminiszter, Jens Stoltenberg a fejlesztési források mellett kiemelt gazdaságpolitikai témákat is áttekintett.
A felek egyeztettek a magyar költségvetés helyzetéről, az euróbevezetés kilátásairól, valamint az Európai Unió belső piacának működéséről, amelynek Norvégia is szerves része.
"(...) Norvégia Magyarország egyik meghatározó európai partnere, kapcsolatunk szilárdságát pedig a közös értékeken és érdekeken túl éppen a közös történelmi élmények adják" – emelte ki a tárcavezető.
Címlapkép forrása: Kármán András Facebook-oldala
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