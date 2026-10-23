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Megszületett a döntés: elrendelték Matolcsy György letartóztatását - Fennáll a szökés veszélye
Gazdaság

Megszületett a döntés: elrendelték Matolcsy György letartóztatását - Fennáll a szökés veszélye

MTI
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Elrendelte egy hónapra Matolcsy György letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság pénteken - közölte a bíróság döntése után Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivője. A volt jegybankelnököt jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják.

Madarasi Anna elmondta: a bíróság szintén harminc napra letartóztatta a gyanú alapjául szolgáló kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőt, valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet, Valkó Mihályt és Sándor Tamást.

A szóvivő közölte, hogy Matolcsy György nem tett vallomást, ahogy a másik két gyanúsított sem.

A bíróság a szökés, elrejtőzés, az eljárás befolyásolásának lehetőségét és a bűnismétlés veszélyét is megalapozottnak találta a gyanúsítottak esetében, és nem látott lehetőséget enyhébb kényszerintézkedés kiszabására. A bíróságban a bűncselekmény megalapozott gyanújával és az okozott vagyonvesztéssel kapcsolatban sem merült fel kétely - mondta el a szóvivő.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Derencsényi István

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