Mintha háború tarolta volna le Magyarországot – Milyen hatással volt a gazdaságra az 1956-os forradalom?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Ugyan nem a gazdasági problémákat szokás elsősorban emlegetni az 1956-os forradalom kirobbanásának okaként, de az ötvenes évek általános közhangulatára hatással volt a nehézipar sztálinista erőltetett fejlesztése, a mezőgazdaságban a tsz-esítés, a háborút követő inflációs robbanás. Korabeli adatok alapján próbáljuk felvázolni, milyen állapotban volt a magyar gazdaság hetven évvel ezelőtt, hogy éltek az emberek, illetve milyen hatással volt a forradalom a gazdaságra.

Milyen állapotban volt a magyar gazdaság 1956 előtt?

Ahhoz, hogy a fenti kérdésre válaszoljunk, legalább tíz évet vissza kell mennünk az időben, ugyanis a II. világháború vége alapjaiban határozta meg a következő időszak gazdasági környezetét és lehetőségeit. A vesztes háborút követően a nemzeti vagyon 40%-a elpusztult vagy elrabolták, Budapesten 30 ezer lakás teljesen megszűnt, további 48 ezer ingatlan pedig súlyos károkat szenvedett a harcokban.

Az infrastruktúrát sem kímélte a pusztítás, hiszen a Duna és a Tisza összes hídja felrobbant, elpusztult a vasúti hálózat 40%-a, illetve a gyárak 90%-át érte valamilyen kár az országban. A külkereskedelmi forgalom az 1944-es 1753 millió pengő után egy évvel később mindössze 3,7 millió volt, míg a nemzeti jövedelem (ami nem azonos a mai értelemben vett GDP-vel) lefeleződött az 1943-44-es 5214 millió pengőről.

Ezeket a háborús károkat már önmagában komoly kihívás lett volna helyreállítani, ráadásul ezen felül

Magyarország 1945 és 1953 között összesen 200 milliárd dollárnyi háborús jóvátételt fizetett a Szovjetuniónak.

Jól jellemzi a gazdasági nehézségeket, hogy 1950-ben, öt évvel a háború vége után az ország településeinek majdnem felében még nem volt áramszolgáltatás, az ország akkori lakosságának ötöde élt ilyen körülmények között. A szocialista vezetés persze érzékelte az elégedetlenséget, és igyekezett tompítani a társadalmi feszültségeket. Így közvetlenül a forradalom előtt jelentős béremelések történtek az országban, de még azzal együtt is mintegy 200 ezer dolgozó élt a létminimum alatt a becslések szerint, a családtagokkal együtt pedig ennek a többszörösét jelentette.

A hetven évvel ezelőtti helyzet pontos megértéséhez persze szükség van konkrét makrogazdasági adatokra. Ezek azonban nehezen elérhetők, illetve a szocialista tervgazdaság statisztikáinak megbízhatósága is kérdéses. Ma már vannak azonban olyan globális adatbázisok, melyek meg tudják világítani az akkori Magyarország gazdasági viszonyait is. Ilyen például a Groningeni Egyetem Maddison Projectje, melyben akár több száz évre visszamenőleg becsülik meg az egyes gazdaságok fejlettségét. A kutatók 2011-es áron számolnak egy főre eső GDP-t például hosszú időtávon, eszerint Magyarországon a világháború után 1946-ban 2743 dollár volt az egy főre jutó GDP, ami 1955-re 4894 dollárra emelkedett. Vagyis

tíz év alatt jelentős fejlődésen ment keresztül a magyar gazdaság, persze „volt honnan”.

Önmagában az egy főre eső GDP nem sokat mond a magyar viszonyokról, érdemes azt összehasonlítani más országokkal. Jól látszik, hogy a világháború után más országok is erőteljesen fejlődtek, de Ausztria és Csehszlovákia mögött a régiós fejlettségi dobogón álltunk.

Befékezett a gazdaság a forradalom miatt

A fenti első grafikonon is látszik, hogy 1956-ban megtorpant az egy főre eső GDP emelkedése, de csak egy kis visszaesésnek látszik a forradalom. A valóságban azonban ennél sokkal drámaibb azonnali hatása volt az eseményeknek a gazdaságra, hiszen mintegy 200 ezer ember menekült el Nyugatra, a gyárakban leállt a termelés.

Becslések szerint

a nemzeti jövedelem 1956-ban mintegy 10 százalékkal esett vissza.

A KSH által kiadott 1956-os statisztikai évkönyv szerint az előző évben 94,3 milliárd forint volt a nemzeti jövedelem, ami 82,5 milliárdra zuhant. Még megdöbbentőbb, ha az ipari termelés adatait a forradalom idején vizsgáljuk,

egyetlen hónap alatt 70-90%-os volt a visszaesés.

A széntermelés például szeptemberről novemberre 2 millió tonnáról 254 ezer tonnára zuhant, míg az olajtermelés 100 ezer tonnáról 13 ezer tonnára esett vissza. Ez pedig az egész évre is hatással volt: az 1956-os 20,6 millió tonnás széntermelés az előző évinél majdnem 8%-kal volt alacsonyabb, de még az 1953-as szinttől is 2%-kal elmaradt. Az ipari termelés novemberben az első kilenc hónap átlagának mindössze 10%-át tette ki, de még decemberben is mindössze 24%-a volt.

A KSH egyik 1957-es kiadványa (Fontosabb adatok az 1956 október–decemberi időszakról) külön foglalkozik az előző év október-decemberi időszakával, ebben kiemelik, hogy az ipari termelésről nincsenek átfogó adatok, de a villamosenergia-fogyasztásból lehet következtetni. Összeségében 1956 szeptemberében 8,3 millió kilowattóra volt az átlagos napi fogyasztás, ami december 7-re 2 millióra esett vissza. A legnagyobb csapást a vegyipar szenvedte el, ahol szinte teljesen eltűnt a villamosenergia-fogyasztás.

Az is érdekesség, hogy majdnem 20%-kal visszaesett a munkára megjelent ipari munkások száma, ami csak kis részben magyarázható a kivándorlással.

Szintén a KSH 1957-es kiadványából derül ki az is, hogy a forradalom a fogyasztói árakra is hatással volt. Elsősorban a szállítási nehézségek miatt

1956 novemberében a zöldségfélék majdnem 85%-kal voltak drágábbak, mint egy évvel korábban.

A gyümölcsök ára 39%-kal, míg a tojásé 35%-kal emelkedett, vagyis elsősorban azoknak az élelmiszereknek az ára ugrott meg a budapesti piacokon, melyeket vidékről kellett beszerezni. Ugyanakkor például a hús és a burgonya még olcsóbb is lett az előző évhez képest. Az alábbi termékeket összesítve a piaci árak novemberben több mint 40%-kal voltak magasabbak, mint 1955 hasonló időszakában.

Néhány példa a fogyasztói árakra:

Fontosabb cikkek szabadpiaci átlagára Budapesten 1956 őszén (Ft/kg) október november december 1. december 30. Nyershús 30,0 31,0 30,5 30,9 Zsírszalonna 43,0 35,0 38,0 33,5 Vágott liba 31,5 31,0 30,0 32,3 Vágott kacsa 32,5 33,0 31,6 33,2 Vaj 61,0 58,0 60,0 60,0 Tojás (Ft/db) 2,3 3,5 3,4 3,2 Burgonya 2,4 2,0 2,5 3,5 Sárgarépa 2,2 3,5 3,9 3,7 Petrezselyem 2,6 5,5 5,5 5,5 Vöröshagyma 4,4 11,0 12,5 11,0 Fejeskáposzta 2,9 4,5 4,4 4,3 Kelkáposzta 4,3 5,0 4,7 4,9 Karfiol 4,5 6,0 5,7 9,0 Alma 3,3 6,0 7,4 8,6 Dió (héjas) 14,7 23,0 22,0 28,8 Szárazbab 7,0 8,0 8,3 10,0 Forrás: KSH, Portfolio

Érdekesség, hogy emellett az 1956-os fogyasztói árindex még csökkenést is mutatott az előző évhez képest, többek között azért, mert az év májusában mesterségesen levágták egyes termékek árait. Ez már a szocialista tervgazdaság velejárója volt, mely igyekezett elfedni a gazdasági problémákat, többek között az áremelkedést a mesterségesen kordában tartott árakkal. Az életszínvonal szempontjából azonban sokkal relevánsabbak a táblázatban szereplő szabadpiaci árak, melyek forrása persze szintén a KSH 1957-es kiadványa.

Látszik, hogy az alma ára például október és december vége között majdnem megháromszorozódott, de hasonló áremelkedés volt a vöröshagyma piacán is. Az év végére a karfiol ára is megduplázódott, de a petrezselyemért is több mint kétszer annyit kellett fizetni, mint néhány héttel korábban.

Természetesen ezzel az áremelkedéssel nem tartott lépést a munkabérek növekedése, főleg úgy, hogy a gyárak jelentős része nem is működött. A KSH statisztikai évkönyve szerint 1956-ban 1028-1308 forint volt a havi átlagos jövedelem, ezen belül az iparban voltak a legmagasabbak a bérek, de ott sem érte el a 10%-ot a növekedés az előző évhez képest.

A forradalom után persze ki kellett igazítani a béreket is, részben azért, hogy a hatalom elejét vegye a további társadalmi elégedetlenségnek. Egy vájár például míg 1956 márciusában átlagosan 1985 forintot vitt haza, 1957 februárjában már 2465 forintot. De hasonló béremelés volt tapasztalható más munkakörökben is, egy esztergályos átlagos fizetése ugyanebben az időszakban 1288 forintról 1505 forintra emelkedett. A gépiparban és a textiliparban viszont jóval kisebb volt az emelés, egy gépi varrómunkás például alig keresett többet 1957 elején, mint egy évvel korábban.

A fentiekből látszik, hogy

jelentősen romlott a magyar emberek életszínvonala a forradalom hónapjaiban.

Később aztán fokozatosan állt helyre a gazdaság, a szállítások is újraindultak, ami az árakban korrekciót hozott, illetve az ipar termelése is néhány hónap alatt visszaállt az 1956 szeptemberi szintre. Hosszútávon a levert forradalom legnagyobb gazdasági hatása a tömeges kivándorlás volt, hiszen az ország népességének mintegy 2%-a, 200 ezer ember emigrált, ami átmeneti munkaerőhiányt is okozott.

A gazdaság és az ipar a forradalmat követő hónapokban fokozatosan magára talált, de nem túlzás azt állítani, hogy

1956 ŐSZÉN NEM CSAK A PESTI UTCÁKON, HANEM A GAZDASÁGBAN IS HÁBORÚS ÁLLAPOTOK URALKODTAK, ÉS A FORRADALOMNAK TARTÓS, HOSSZÚ TÁVÚ GAZDASÁGI HATÁSAI IS VOLTAK.

Címlapkép forrása: State Department/PhotoQuest/Getty Images