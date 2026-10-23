Rosszabb lett a helyzet a vártnál: hónapok óta nem látott mélypontra zuhant a fontos mutató

Négy hónapja leggyengébb ütemre lassult az euróövezet magánszektorának növekedése októberben az energiaköltségek emelkedése, valamint a franciaországi gazdasági aktivitást erőteljesen visszafogó belpolitikai bizonytalanság miatt - a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet pénteken közölt nem végleges beszerzésimenedzser-indexe (BMI) szerint.

A feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatok egyesítésével képzett euróövezeti kompozit beszerzésimenedzser-index (BMI) októberben 51,9 pontra esett a szeptemberi 53,1 pontról.

Elemzők kevésbé romló mutatóra, 52,7 pontra számítottak októberre.

A BMI 50 pont alatti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének zsugorodását, 50 pont feletti értéke pedig annak növekedését jelzi.

A feldolgozóipari BMI 3 havi mélypontra, 52,4 pontra süllyedt 52,9 pontról,

a szolgáltatóiapri mutató pedig 2 havi mélypontra, 53 pontról 51,7 pontra csökkent.

Az euróövezetben az új megrendelések növekedése lassult, ennek a hatására közel stagnált a munkaerőfelvétel. Az emelkedő energiaárak a ráfordítási költségeket növelték, ez viszont arra késztette a vállalatokat, hogy emeljék az eladási áraikat. A magasabb kamatlábak szintén visszafogták a keresletet, fölerősítve a lassuló növekedéssel kapcsolatos aggodalmakat.

A friss felmérés szerint az üzleti bizalom öt hónapos mélypontra esett.

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