Rosszabb lett a helyzet a vártnál: hónapok óta nem látott mélypontra zuhant a fontos mutató

A feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatok egyesítésével képzett euróövezeti kompozit beszerzésimenedzser-index (BMI) októberben 51,9 pontra esett a szeptemberi 53,1 pontról.
Elemzők kevésbé romló mutatóra, 52,7 pontra számítottak októberre.
A BMI 50 pont alatti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének zsugorodását, 50 pont feletti értéke pedig annak növekedését jelzi.
- A feldolgozóipari BMI 3 havi mélypontra, 52,4 pontra süllyedt 52,9 pontról,
- a szolgáltatóiapri mutató pedig 2 havi mélypontra, 53 pontról 51,7 pontra csökkent.
Az euróövezetben az új megrendelések növekedése lassult, ennek a hatására közel stagnált a munkaerőfelvétel. Az emelkedő energiaárak a ráfordítási költségeket növelték, ez viszont arra késztette a vállalatokat, hogy emeljék az eladási áraikat. A magasabb kamatlábak szintén visszafogták a keresletet, fölerősítve a lassuló növekedéssel kapcsolatos aggodalmakat.
A friss felmérés szerint az üzleti bizalom öt hónapos mélypontra esett.
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