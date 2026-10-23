Tisza-kormány: '56-ra emlékezik az ország, Matolcsy Ádám ellen elfogatóparancs van érvényben

Karácsony Gergely: ez a lehetőség, hogy a nemzet végre tényleg megbékéljen önmagával
1956 erkölcsi mérce, és most, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján lehetőség van arra, hogy a nemzet végre megbékéljen önmagával - mondta Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videójában.
Karácsony Gergely azt mondta: 1956 erkölcsi mérce, ám a forradalom legutóbbi kerek évfordulói ennek nem tudtak megfelelni. Az 50. évforduló 2006-ban a "hazugság beismerésének és az utcai erőszaknak esett áldozatul", és a 60. "szintén rátelepedett a hazugság köde, hiszen az előző kormány azt az ünnepet is az Európa-ellenes uszításra használta, megcsúfolva '56 örökségét" - fogalmazott.
A főpolgármester kiemelte: a 70. évfordulón szükség is és lehetőség is van arra, hogy másképp ünnepeljünk és másképpen emlékezzünk, "valahogy úgy, ahogy sok évvel ezelőtt" Sólyom László néhai államfő igényelte; '56 megünneplésének az akkori felszabadulást, annak elemi és tiszta örömét kell megörökítenie.
Felszabadulás és öröm, miért ne próbálhatnánk ezt meg a 70. évfordulón, idén október 23-án
- vetette fel.
Karácsony Gergely felidézve a Sztálin-szobor ledöntésének eseményeit is, azt mondta: ez volt a forradalom első tényleges cselekedete, "olyan katartikus pillanat, ami a zsarnokság feletti szimbolikus győzelmet jelentette". A főpolgármester azt mondta, hogy a szobor szétverésével "a közös győzelem kézzel foghatóvá vált, és hamar nevetségessé lett az egykor félelmetes rendszer".
Szavai szerint ismerős lehet "ez az érzés pár hónappal ezelőttről: a budapesti utcákat elárasztó boldog arcok emléke, amikor láthatóvá válik, hogy az emberek képesek visszavenni a nyilvános tereket, megkérdőjelezni a hatalom sérthetetlenségét, és ami oly sokáig legyőzhetetlennek tűnt, azt képes legyőzni a közös akarat".
Karácsony Gergely azt mondta: idén október 23-tól minden budapesti hídon a lyukas zászló lobog majd azért, hogy "egyszer végre beteljesüljön a Göncz Árpád által megfogalmazott óhaj, hogy a magyar társadalom a nemzeti függetlenség és a polgári szabadság '56-os lobogója alatt megbékél önmagával".
Nagyon szeretném hinni, hogy hetven évvel 1956, az emberi méltóság forradalma után nemcsak ideje van, de lehetősége is annak, hogy ez a nemzet végre tényleg megbékéljen önmagával
- zárta videóját a főpolgármester.
(MTI)
Magyar Péter: az egész világ velünk ünnepel
Az Új köztemető 301-es parcellájánál rótta le kegyeletét az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt a miniszterelnök péntek reggel.
Magyar Péter – Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában – Nagy Imre miniszterelnök és társai, továbbá a forradalom mártírjainak és áldozatainak sírjánál hajtott fejet és helyezte el a kegyelet virágait.
A miniszterelnök a Facebook-oldalán közvetített megemlékezésen azt mondta, hogy ezen a napon hazánk egyik legfontosabb történelmi eseményére, az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, a szabadságharc több ezer áldozatára és hőseire emlékezünk.
Úgy fogalmazott, hogy a szabadságharc 13 napja megrengette a világot, és "örökre beírta a szabadságot szerető emberek szívébe Magyarország nevét".
Nagyon megindító és nagyon fontos nap a mai, az egész világ velünk ünnepel
- hangsúlyozta Magyar Péter, arra biztatva mindenkit, hogy vegyen részt az ünnepi programokon, megemlékezéseken.
Elmondta azt is, hogy több mint 200 ezer ember hagyta el a hazáját '56-ban, és sok forradalmár leszármazottja él szerte a világban.
Magyar Péter jelezte, hogy ezen a napon Magyarországon, a Kárpát-medencében és szerte a világon megemlékezések lesznek, sok program vár mindenkit. Külön kiemelte a 15.30-kor a Kossuth Lajos téren kezdődő központi állami ünnepséget.
(MTI)
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