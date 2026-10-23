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Tisza-kormány: '56-ra emlékezik az ország, Matolcsy Ádám ellen elfogatóparancs van érvényben
Gazdaság

Tisza-kormány: '56-ra emlékezik az ország, Matolcsy Ádám ellen elfogatóparancs van érvényben

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Országszerte megemlékeznek ma az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. A 70. évforduló alkalmából tartott programsorozat 9 órakor ünnepélyes zászlófelvonással kezdődik Baka András köztársasági elnök, Forsthoffer Ágnes házelnök és Magyar Péter miniszterelnök, valamint külföldi vendégek részvételével. Az országházi megemlékezés 14 órakor indul, ezt követően a Kossuth téren Magyar Péter mond beszédet. A fővárosi önkormányzat és a Budapesti Művelődési Központ jelképesen 19 óra 56 perctől tart megemlékezést Forradalmunk fényénél címmel fényfestéssel a Városháza parkban - írja az MTI. Az ellenzéki pártok közül a Fidesz a Bem téren rendez megemlékezést, itt felszólal Áder János korábbi köztársasági elnök, Schmidt Mária történész és Bóka János, a párt parlamenti frakcióvezetője. A Mi Hazánk Mozgalom az idén is a budapesti Corvin közben emlékezik meg a forradalomról.
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Karácsony Gergely: ez a lehetőség, hogy a nemzet végre tényleg megbékéljen önmagával

1956 erkölcsi mérce, és most, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján lehetőség van arra, hogy a nemzet végre megbékéljen önmagával - mondta Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Karácsony Gergely azt mondta: 1956 erkölcsi mérce, ám a forradalom legutóbbi kerek évfordulói ennek nem tudtak megfelelni. Az 50. évforduló 2006-ban a "hazugság beismerésének és az utcai erőszaknak esett áldozatul", és a 60. "szintén rátelepedett a hazugság köde, hiszen az előző kormány azt az ünnepet is az Európa-ellenes uszításra használta, megcsúfolva '56 örökségét" - fogalmazott.

A főpolgármester kiemelte: a 70. évfordulón szükség is és lehetőség is van arra, hogy másképp ünnepeljünk és másképpen emlékezzünk, "valahogy úgy, ahogy sok évvel ezelőtt" Sólyom László néhai államfő igényelte; '56 megünneplésének az akkori felszabadulást, annak elemi és tiszta örömét kell megörökítenie.

Felszabadulás és öröm, miért ne próbálhatnánk ezt meg a 70. évfordulón, idén október 23-án

- vetette fel.

Karácsony Gergely felidézve a Sztálin-szobor ledöntésének eseményeit is, azt mondta: ez volt a forradalom első tényleges cselekedete, "olyan katartikus pillanat, ami a zsarnokság feletti szimbolikus győzelmet jelentette". A főpolgármester azt mondta, hogy a szobor szétverésével "a közös győzelem kézzel foghatóvá vált, és hamar nevetségessé lett az egykor félelmetes rendszer".

Szavai szerint ismerős lehet "ez az érzés pár hónappal ezelőttről: a budapesti utcákat elárasztó boldog arcok emléke, amikor láthatóvá válik, hogy az emberek képesek visszavenni a nyilvános tereket, megkérdőjelezni a hatalom sérthetetlenségét, és ami oly sokáig legyőzhetetlennek tűnt, azt képes legyőzni a közös akarat".

Karácsony Gergely azt mondta: idén október 23-tól minden budapesti hídon a lyukas zászló lobog majd azért, hogy "egyszer végre beteljesüljön a Göncz Árpád által megfogalmazott óhaj, hogy a magyar társadalom a nemzeti függetlenség és a polgári szabadság '56-os lobogója alatt megbékél önmagával".

Nagyon szeretném hinni, hogy hetven évvel 1956, az emberi méltóság forradalma után nemcsak ideje van, de lehetősége is annak, hogy ez a nemzet végre tényleg megbékéljen önmagával

- zárta videóját a főpolgármester.

(MTI)

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Magyar Péter: az egész világ velünk ünnepel

Az Új köztemető 301-es parcellájánál rótta le kegyeletét az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt a miniszterelnök péntek reggel.

Magyar PéterRuff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában – Nagy Imre miniszterelnök és társai, továbbá a forradalom mártírjainak és áldozatainak sírjánál hajtott fejet és helyezte el a kegyelet virágait.

A miniszterelnök a Facebook-oldalán közvetített megemlékezésen azt mondta, hogy ezen a napon hazánk egyik legfontosabb történelmi eseményére, az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, a szabadságharc több ezer áldozatára és hőseire emlékezünk.

Úgy fogalmazott, hogy a szabadságharc 13 napja megrengette a világot, és "örökre beírta a szabadságot szerető emberek szívébe Magyarország nevét".

Nagyon megindító és nagyon fontos nap a mai, az egész világ velünk ünnepel

- hangsúlyozta Magyar Péter, arra biztatva mindenkit, hogy vegyen részt az ünnepi programokon, megemlékezéseken.

Elmondta azt is, hogy több mint 200 ezer ember hagyta el a hazáját '56-ban, és sok forradalmár leszármazottja él szerte a világban.

Magyar Péter jelezte, hogy ezen a napon Magyarországon, a Kárpát-medencében és szerte a világon megemlékezések lesznek, sok program vár mindenkit. Külön kiemelte a 15.30-kor a Kossuth Lajos téren kezdődő központi állami ünnepséget.

(MTI)

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MNB-ügy, zöldségáfa, '56-os múzeum: tegnapi híreink

  • Az 1956-os forradalom lángja minden megpróbáltatást túlélt, és a mai magyarok felelőssége, hogy soha többé ne aludjon ki - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtök este a budapesti Nagy Imre téren, ahol a forradalom hetvenedik évfordulója alkalmából meggyújtotta az emlékezés lángját.  A Tisza Párt elnöke tegnap egy új, az 1956-os forradalom hőseinek és áldozatainak emléket állító múzeum létrehozását is bejelentette. 
  • Megérkezett Budapest számlájára az a 120 milliárd forintos egyszeri állami támogatás, amellyel a főváros rendezheti a felhalmozott, csaknem 91 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulási tartozását, és újra hozzájuthat a korábban visszatartott állami normatív támogatásokhoz. A pénzügyi mentőcsomag feltétele, hogy a fővárosi önkormányzat a következő évben legalább 20 milliárd forinttal csökkentse működési kiadásait - derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzéséből.
  • A korábbi ígéretekkel ellentétben 2027-ben sem csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját a kormány, mondta el még szerdán Kármán András pénzügyminiszter az ATV-nek. A 27 százalékos adókulcs 5 százalékra mérséklése továbbra is szerepel a kabinet tervei között, de a költségvetési helyzet egyelőre nem teszi lehetővé a bevezetését. Az RTL most arról számolt be, hogy a döntés csalódást okozott az ágazat szereplőinek, akik szerint az adócsökkentés jelentősen mérsékelhette volna a fogyasztói árakat.
  • Már érvényben van az országos elfogatóparancs az MNB-ügyben gyanúsított Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, a nemzetközi körözés elrendelésére azonban még várni kell a bíróság döntéséig - írta meg a Telex. A Központi Nyomozó Főügyészség azért nem európai, hanem nemzetközi elfogatóparancsot indítványozott, mert a feltételezések szerint a volt jegybankelnök fia és üzlettársa az Európai Unión kívül tartózkodik.

Csütörtöki közéleti híreink itt olvashatók vissza:

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Mintha háború tarolta volna le Magyarországot – Milyen hatással volt a gazdaságra az 1956-os forradalom?

Ugyan nem a gazdasági problémákat szokás elsősorban emlegetni az 1956-os forradalom kirobbanásának okaként, de az ötvenes évek általános közhangulatára hatással volt a nehézipar sztálinista erőltetett fejlesztése, a mezőgazdaságban a tsz-esítés, a háborút követő inflációs robbanás. Korabeli adatok alapján próbáljuk felvázolni, milyen állapotban volt a magyar gazdaság hetven évvel ezelőtt, hogy éltek az emberek, illetve milyen hatással volt a forradalom a gazdaságra.

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