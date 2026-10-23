Tisza-kormány: '56-ra emlékezik az ország, Matolcsy György ma tesz vallomást

Akár egy hónapon belül kiadathatják Matolcsy Ádámot Dubajból egy ügyvéd szerint
Amennyiben valóban ott tartózkodik, akár egy hónapon belül hazakerülhet Dubajból Matolcsy Ádám, Matolcsy György korábbi jegybankelnök fia Braun Balázs ügyvéd szerint. A jogász a Klubrádiónak nyilatkozva elmondta, hogy kétoldalú kiadatási egyezmény hiányában is létezik jogi lehetőség a hazaszállítására, a politikai nyomás pedig felgyorsíthatja az eljárást.
Felvonták a nemzeti lobogót a Kossuth téren
Katonai tiszteletadással, Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján, péntek reggel Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren.
A zászlót a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar, a nemzeti lovas díszegység, valamint a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred és a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály.
Az ünnepségen a kormány, állami és katonai szervezetek, a diplomáciai testületek képviselői valamint meghívott vendégek is részt vettek. A téren többen végignézték a zászlófelvonást.
Magyarországon 1956 októberében békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen.
Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített.
(MTI)
Bíróság előtt tesz vallomást Matolcsy György: megszólalt a volt jegybankelnök védőügyvédje
Péntek reggel a Budai Központi Kerületi Bíróságra szállították Matolcsy Györgyöt, ahol a bíróság dönt a volt jegybankelnök letartóztatásáról - írja a Telex. A volt MNB-elnök védője szerint Matolcsy az ülésen vallomást kíván tenni, és indítványozzák az enyhébb kényszerintézkedés elrendelését.
Karácsony Gergely: ez a lehetőség, hogy a nemzet végre tényleg megbékéljen önmagával
1956 erkölcsi mérce, és most, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján lehetőség van arra, hogy a nemzet végre megbékéljen önmagával - mondta Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videójában.
Karácsony Gergely azt mondta: 1956 erkölcsi mérce, ám a forradalom legutóbbi kerek évfordulói ennek nem tudtak megfelelni. Az 50. évforduló 2006-ban a "hazugság beismerésének és az utcai erőszaknak esett áldozatul", és a 60. "szintén rátelepedett a hazugság köde, hiszen az előző kormány azt az ünnepet is az Európa-ellenes uszításra használta, megcsúfolva '56 örökségét" - fogalmazott.
A főpolgármester kiemelte: a 70. évfordulón szükség is és lehetőség is van arra, hogy másképp ünnepeljünk és másképpen emlékezzünk, "valahogy úgy, ahogy sok évvel ezelőtt" Sólyom László néhai államfő igényelte; '56 megünneplésének az akkori felszabadulást, annak elemi és tiszta örömét kell megörökítenie.
Felszabadulás és öröm, miért ne próbálhatnánk ezt meg a 70. évfordulón, idén október 23-án
- vetette fel.
Karácsony Gergely felidézve a Sztálin-szobor ledöntésének eseményeit is, azt mondta: ez volt a forradalom első tényleges cselekedete, "olyan katartikus pillanat, ami a zsarnokság feletti szimbolikus győzelmet jelentette". A főpolgármester azt mondta, hogy a szobor szétverésével "a közös győzelem kézzel foghatóvá vált, és hamar nevetségessé lett az egykor félelmetes rendszer".
Szavai szerint ismerős lehet "ez az érzés pár hónappal ezelőttről: a budapesti utcákat elárasztó boldog arcok emléke, amikor láthatóvá válik, hogy az emberek képesek visszavenni a nyilvános tereket, megkérdőjelezni a hatalom sérthetetlenségét, és ami oly sokáig legyőzhetetlennek tűnt, azt képes legyőzni a közös akarat".
Karácsony Gergely azt mondta: idén október 23-tól minden budapesti hídon a lyukas zászló lobog majd azért, hogy "egyszer végre beteljesüljön a Göncz Árpád által megfogalmazott óhaj, hogy a magyar társadalom a nemzeti függetlenség és a polgári szabadság '56-os lobogója alatt megbékél önmagával".
Nagyon szeretném hinni, hogy hetven évvel 1956, az emberi méltóság forradalma után nemcsak ideje van, de lehetősége is annak, hogy ez a nemzet végre tényleg megbékéljen önmagával
- zárta videóját a főpolgármester.
(MTI)
Magyar Péter: az egész világ velünk ünnepel
Az Új köztemető 301-es parcellájánál rótta le kegyeletét az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt a miniszterelnök péntek reggel.
Magyar Péter – Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában – Nagy Imre miniszterelnök és társai, továbbá a forradalom mártírjainak és áldozatainak sírjánál hajtott fejet és helyezte el a kegyelet virágait.
A miniszterelnök a Facebook-oldalán közvetített megemlékezésen azt mondta, hogy ezen a napon hazánk egyik legfontosabb történelmi eseményére, az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, a szabadságharc több ezer áldozatára és hőseire emlékezünk.
Úgy fogalmazott, hogy a szabadságharc 13 napja megrengette a világot, és "örökre beírta a szabadságot szerető emberek szívébe Magyarország nevét".
Nagyon megindító és nagyon fontos nap a mai, az egész világ velünk ünnepel
- hangsúlyozta Magyar Péter, arra biztatva mindenkit, hogy vegyen részt az ünnepi programokon, megemlékezéseken.
Elmondta azt is, hogy több mint 200 ezer ember hagyta el a hazáját '56-ban, és sok forradalmár leszármazottja él szerte a világban.
Magyar Péter jelezte, hogy ezen a napon Magyarországon, a Kárpát-medencében és szerte a világon megemlékezések lesznek, sok program vár mindenkit. Külön kiemelte a 15.30-kor a Kossuth Lajos téren kezdődő központi állami ünnepséget.
(MTI)
MNB-ügy, zöldségáfa, '56-os múzeum: tegnapi híreink
- Az 1956-os forradalom lángja minden megpróbáltatást túlélt, és a mai magyarok felelőssége, hogy soha többé ne aludjon ki - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtök este a budapesti Nagy Imre téren, ahol a forradalom hetvenedik évfordulója alkalmából meggyújtotta az emlékezés lángját. A Tisza Párt elnöke tegnap egy új, az 1956-os forradalom hőseinek és áldozatainak emléket állító múzeum létrehozását is bejelentette.
- Megérkezett Budapest számlájára az a 120 milliárd forintos egyszeri állami támogatás, amellyel a főváros rendezheti a felhalmozott, csaknem 91 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulási tartozását, és újra hozzájuthat a korábban visszatartott állami normatív támogatásokhoz. A pénzügyi mentőcsomag feltétele, hogy a fővárosi önkormányzat a következő évben legalább 20 milliárd forinttal csökkentse működési kiadásait - derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzéséből.
- A korábbi ígéretekkel ellentétben 2027-ben sem csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját a kormány, mondta el még szerdán Kármán András pénzügyminiszter az ATV-nek. A 27 százalékos adókulcs 5 százalékra mérséklése továbbra is szerepel a kabinet tervei között, de a költségvetési helyzet egyelőre nem teszi lehetővé a bevezetését. Az RTL most arról számolt be, hogy a döntés csalódást okozott az ágazat szereplőinek, akik szerint az adócsökkentés jelentősen mérsékelhette volna a fogyasztói árakat.
- Már érvényben van az országos elfogatóparancs az MNB-ügyben gyanúsított Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, a nemzetközi körözés elrendelésére azonban még várni kell a bíróság döntéséig - írta meg a Telex. A Központi Nyomozó Főügyészség azért nem európai, hanem nemzetközi elfogatóparancsot indítványozott, mert a feltételezések szerint a volt jegybankelnök fia és üzlettársa az Európai Unión kívül tartózkodik.
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