Tisza-kormány: '56-ra emlékezik az ország, Matolcsy György vallomást tett

1956 erkölcsi mérce, és most, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján lehetőség van arra, hogy a nemzet végre megbékéljen önmagával - mondta Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Karácsony Gergely azt mondta: 1956 erkölcsi mérce, ám a forradalom legutóbbi kerek évfordulói ennek nem tudtak megfelelni. Az 50. évforduló 2006-ban a "hazugság beismerésének és az utcai erőszaknak esett áldozatul", és a 60. "szintén rátelepedett a hazugság köde, hiszen az előző kormány azt az ünnepet is az Európa-ellenes uszításra használta, megcsúfolva '56 örökségét" - fogalmazott.

A főpolgármester kiemelte: a 70. évfordulón szükség is és lehetőség is van arra, hogy másképp ünnepeljünk és másképpen emlékezzünk, "valahogy úgy, ahogy sok évvel ezelőtt" Sólyom László néhai államfő igényelte; '56 megünneplésének az akkori felszabadulást, annak elemi és tiszta örömét kell megörökítenie.

Felszabadulás és öröm, miért ne próbálhatnánk ezt meg a 70. évfordulón, idén október 23-án

- vetette fel.

Karácsony Gergely felidézve a Sztálin-szobor ledöntésének eseményeit is, azt mondta: ez volt a forradalom első tényleges cselekedete, "olyan katartikus pillanat, ami a zsarnokság feletti szimbolikus győzelmet jelentette". A főpolgármester azt mondta, hogy a szobor szétverésével "a közös győzelem kézzel foghatóvá vált, és hamar nevetségessé lett az egykor félelmetes rendszer".

Szavai szerint ismerős lehet "ez az érzés pár hónappal ezelőttről: a budapesti utcákat elárasztó boldog arcok emléke, amikor láthatóvá válik, hogy az emberek képesek visszavenni a nyilvános tereket, megkérdőjelezni a hatalom sérthetetlenségét, és ami oly sokáig legyőzhetetlennek tűnt, azt képes legyőzni a közös akarat".

Karácsony Gergely azt mondta: idén október 23-tól minden budapesti hídon a lyukas zászló lobog majd azért, hogy "egyszer végre beteljesüljön a Göncz Árpád által megfogalmazott óhaj, hogy a magyar társadalom a nemzeti függetlenség és a polgári szabadság '56-os lobogója alatt megbékél önmagával".

Nagyon szeretném hinni, hogy hetven évvel 1956, az emberi méltóság forradalma után nemcsak ideje van, de lehetősége is annak, hogy ez a nemzet végre tényleg megbékéljen önmagával

- zárta videóját a főpolgármester.

(MTI)