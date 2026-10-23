Újabb baljós adatok érkeztek: tovább emelkedhet az infláció, lassul a gazdaság az Egyesült Államokban

A mutató 48 pontra süllyedt a szeptemberi 48,1 pontról, de meghaladta a hónap közepén előzetes számként ismertetett 46,3 pontot. A hangulatindex októberi értéke 10,4 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban.
Az alindexek közül a következő hat hónapra vonatkozó fogyasztói várakozások mutatója a szeptemberi 46,3 pontról 48,8 pontra nőtt, míg a jelenlegi helyzetet tükröző almutató 50,9 pontról 46,7 pontra esett.
Az egyéves időtávú inflációs várakozás az előző havi 4,6 százalékról 4,7 százalékra emelkedett, jócskán meghaladta az iráni háború kezdete előtti, februári 3,4 százalékot - áll a Michigani Egyetem közleményében.
Az ötéves inflációs várakozás 3,4 százalékról 3,5 százalékra változott.
A Michigani Egyetem hangulatindexe a Conference Board gazdaságkutató intézet fogyasztói bizalmi indexe mellett a legfontosabb mérőszáma az amerikai GDP mintegy 70 százalékát adó fogyasztás várható alakulásának.
A Michigani Egyetem kutatói a havi rendszerességgel végzett reprezentatív felmérés keretében legalább 500 embert kérdeznek meg telefonon.
Ezzel egyidőben ismertette az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet a kompozit beszerzésimenedzser-indexének (BMI) előzetes értékeit. A mérés szerint lassult az amerikai gazdaság teljesítménynövekedése októberben a szeptemberi, 2021 júliusa óta legmagasabb szintről.
Az amerikai feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatok egyesítésével képzett kompozit BMI értéke 57,6 pontra csökkent a szeptemberi 58,4 pontról, ami 62 havi csúcsnak számított. A BMI 50 pont alatti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének zsugorodását, 50 pont feletti értéke pedig annak növekedését jelzi.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Baka András az európai vezetőkhöz is szólt: 1956 jelentősége messze túlmutatott Magyarország határain
A parlamenti díszülésen szólalt fel a köztársasági elnök.
Tényleg kihal az emberiség az AI miatt? Így lehetne a technológia fejlesztését szüneteltetni
Az USA és Kína együttműködésére mindenképpen szükség lenne.
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Gyakorlati, hasznos, érthető
Megszólalt Kármán András a Norvégiával kötött 93 milliárd forintos megállapodásról
A norvég pénzügyminiszter is Budapestre látogatott.
Megjött a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Ez minden autóst érint.
Nem a 200 ezer forinton múlik: a társasházi felújítások sorsa a közgyűlés előtt dől el
Kevesen tudják, de komoly kockázatot is rejt a döntés.
Beindult a para: a 115-öt is átlépte az olaj ára
Hónapok óta nem történt ilyen a piacon.
Ursula von der Leyen megszólalt 1956-ról: "A magyarok fellázadtak az elnyomás ellen"
Ő is részt vesz a budapesti megemlékezésen.
Kiszámoltuk: 1,5 millió forintba kerülhet, ha csak jövőre kezded a megtakarítást
Ha idén kihagyod a nyugdíj-megtakarítást, elsőre úgy tűnhet, hogy csak annyit veszítesz, amennyit nem fizettél be, plusz a rá járó 20 százalékos adójóváírást. 300 ezer forintnál ez 360
A Te döntésed is számít - szóval szavazz ránk, ha szereted a HOLD-at
Blogot írunk, podcastolunk, videózunk és még alapot is kezelünk, mi kell még!? Ha szereted a HOLD-at, mindenképp adj ránk egy szavazatot, A Portfolio második alkalommal... The post A Te döntésed
Magyarországot a Tisza Pártig csak közepesen érdekelte a választás
A rendszerváltás utáni választási lelkesedés nem tűnt el végleg: a BB tengely országaiban a részvétel az ezredforduló után visszaesett, az utóbbi években viszont több helyen... The post Mag
Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q4
A nemzetközi áfaváltozások 2026 utolsó negyedévében is fontos felkészülési feladatokat jelentenek a magyar vállalkozások számára. Németországban mesterséges intelligenciával támogatott a
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Érthetők-e a banki adatkezelési tájékoztatók? - A NAIH jelentése a bankok átláthatósági gyakorlatáról
Az adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi megfelelés leginkább "kirakatban lévő" eleme: az érintettek tipikusan ebből kaphatnak egy benyomást az adataik kezeléséről, persze csak akkor ha
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkiadásokat a bérekre, a nyugdíjakra és a jóléti szolgáltatásokra. A 4,9 százalékos...
A 2027-es költségvetés sikere a kormány tervezett megtakarításain múlhat
A kormány 4,9 százalékos hiánycélt és jelentős kiadáscsökkentést tervez 2027-re, miközben új adóintézkedésekkel, béremelésekkel és családtámogatásokkal is számol. A költségvetés si
Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?
Számos tétel emelkedik 2027-től.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.
A repülő Tesla csak a kezdete egy jóval nagyobb tőzsdei sztorinak
Mit forral megint Musk?
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.