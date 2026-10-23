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Újabb baljós adatok érkeztek: tovább emelkedhet az infláció, lassul a gazdaság az Egyesült Államokban
Gazdaság

Újabb baljós adatok érkeztek: tovább emelkedhet az infláció, lassul a gazdaság az Egyesült Államokban

MTI
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Portfolio
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Négyhavi mélypontra esett a Michigani Egyetem októberi amerikai fogyasztói hangulatindexe, minimálisan alacsonyabb lett a szeptemberinél. Az S&P Global előzetes adatai szerint pedig októberben lassult az amerikai gazdaság teljesítménynövekedése.

A mutató 48 pontra süllyedt a szeptemberi 48,1 pontról, de meghaladta a hónap közepén előzetes számként ismertetett 46,3 pontot. A hangulatindex októberi értéke 10,4 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

Az alindexek közül a következő hat hónapra vonatkozó fogyasztói várakozások mutatója a szeptemberi 46,3 pontról 48,8 pontra nőtt, míg a jelenlegi helyzetet tükröző almutató 50,9 pontról 46,7 pontra esett.

Az egyéves időtávú inflációs várakozás az előző havi 4,6 százalékról 4,7 százalékra emelkedett, jócskán meghaladta az iráni háború kezdete előtti, februári 3,4 százalékot - áll a Michigani Egyetem közleményében.

Az ötéves inflációs várakozás 3,4 százalékról 3,5 százalékra változott.

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A Michigani Egyetem hangulatindexe a Conference Board gazdaságkutató intézet fogyasztói bizalmi indexe mellett a legfontosabb mérőszáma az amerikai GDP mintegy 70 százalékát adó fogyasztás várható alakulásának.

A Michigani Egyetem kutatói a havi rendszerességgel végzett reprezentatív felmérés keretében legalább 500 embert kérdeznek meg telefonon.

Ezzel egyidőben ismertette az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet a kompozit beszerzésimenedzser-indexének (BMI) előzetes értékeit. A mérés szerint lassult az amerikai gazdaság teljesítménynövekedése októberben a szeptemberi, 2021 júliusa óta legmagasabb szintről.

Az amerikai feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatok egyesítésével képzett kompozit BMI értéke 57,6 pontra csökkent a szeptemberi 58,4 pontról, ami 62 havi csúcsnak számított. A BMI 50 pont alatti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének zsugorodását, 50 pont feletti értéke pedig annak növekedését jelzi.

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