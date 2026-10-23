Vagyonadó: svájci lejtő, magyar síversenyző

A 2027-es költségvetési tervek között megbújó vagyonadó mintegy 15 ezer embert érinthet, és egyik legvitatottabb pontja a tőzsdén kívüli cégekben lévő részesedések értékelése. A tervezet svájci mintára egységes képletet írna elő, amelyben a saját tőke egyharmados, a hároméves átlagos adózott eredményből számolt hozamérték pedig kétharmados súllyal szerepel. A 15 százalékos tőkésítési ráta mérettől, ágazattól és eredményességtől függetlenül mindenkire vonatkozna. Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője szerint a módszer egyes cégeket alul-, másokat felülértékel, a startupok tulajdonosai pedig akár valós értéküknél jóval magasabb adóalappal szembesülhetnek. A szakértő ezért azt javasolja, hogy az adózók általánosan, független szakvéleménnyel is bizonyíthassák részesedésük tényleges piaci értékét.

Mi vagyunk mi, Svájc?

A 2027-es költségvetésről szóló híráramlás sok mindent a háttérbe szorított, ugyanakkor vannak olyan elemei a jövő évi terveknek, amelyek önmagagukban komoly hatásokat fejthetnek ki egy-egy célcsoportra, jelen esetben körülbelül 15 ezer érintettről beszélünk. Ez pedig a vagyonadó, annak is egy kifejezetten érdekes eleme.

Még a vagyonadóról szóló törvénytervezet mellékletéhez csatolt indoklása is elismeri, hogy

a társasági részesedések értékelése a vagyonadó egyik legfontosabb és legérzékenyebb szabályozási kérdése.

A Pénzügyminisztérium azzal érvel, hogy "a cél olyan módszertan kialakítása, amely a lehető legnagyobb mértékben a társasági részesedést kibocsátó gazdasági társaságok számviteli adataira, elfogadott és közzétett beszámolóira épül, egyszerűen alkalmazható, tömegesen végrehajtható, ugyanakkor megfelelően közelíti a társasági részesedések valós értékét". Majd részletezi a tervezet, hogy "a szabályozott piacon, tőzsdén nem jegyzett és szabályozott piacon (tőzsdén) kívüli forgalomban rendszeresen nem kereskedett társasági részesedések értékelésére kiindulópontként a svájci vagyonadóztatásban alkalmazott módszerhez hasonló formula alkalmazása javasol".

Ennek alapján a gazdasági társaság számított vagyoni értéke főszabály szerint a saját tőke és a jövedelemtermelő képességet kifejező hozamérték súlyozott átlaga, ahol a saját tőke egyharmados, a hozamérték kétharmados súllyal kerül figyelembevételre. Ugyanakkor lényeges különbség a svájci vagyonadóztatásban alkalmazott módszerhez képest, hogy e melléklet szerinti módszer csak minimális kivétellel, korrekcióval számol, annak érdekében, hogy a vagyoni érték meghatározása közvetlenül a beszámoló adataiból egyszerűen és egyértelműen elvégezhető legyen - derül ki az indoklásból.

Ezt az egyszerűséget szolgálja az is, hogy egységes tőkésítési ráta lesz mindenkire, függetlenül mérettől, szektortól, eredményességtől. A hároméves átlagos adózott eredményt 15%-os tőkésítési rátával osztják el, ami a hozamértéknél 6,67-szeres profitszorzónak felel meg. Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője korábbi cikkünkben kifejtette, hogy a nem tőzsdei cégek értékelését az új adó egyik legérzékenyebb pontjának tartja. A szakértő aggálya szerint ugyanaz a tőkésítési ráta nagyon eltérő vállalkozásoknál torzíthat.

Részlet a vagyonadóról szóló törvénytervezet mellékletéből.

Mellékhatások

Fajcsák Gábor mostani megkeresésünkre kifejtette: a nem tőzsdei társaságok esetén standardizált értékelési módszertan alapján határozzák meg a cégértéket, az így kapott értéket a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni.

Szerinte az egységes képlet meghatározásával nem titkolt célja a jogalkotónak, hogy az ilyen társasági részesedések esetében a vagyonadó alapja a lehető legegyszerűbben, a beszámolóadatokra építve meghatározható legyen, még ha az

nem is tükrözi minden esetben a piaci értéket.

"Egyértelmű, hogy az általánosságban alkalmazandó képlet nem feltétlenül képes megfelelően figyelembe venni például a vállalkozás jövőbeli kockázatait, likviditását, értékesíthetőségét vagy egyedi gazdasági sajátosságait. Az is egyértelmű, hogy pont a standard képlet miatt a valós piaci értékhez képest ez az adózási célra számított érték egyes esetekben alul-, más esetekben felül fogja értékelni a cégeket" - emelte ki a szakértő.

Fajcsák Gábor arról is beszélt, hogy "a tervezet a várható pontatlanság ellenére viszonylag szűk körben biztosít lehetőséget a független cégértékelési szakértő igénybevételére: akkor, ha a beszámolóadatok nem állnak rendelkezésre vagy a társaság működési körülményeiben olyan jelentős változások történtek, vagy olyan részvényesi megállapodások vannak érvényben, melyek alapján a diktált módszertan nem alkalmas a részesedés vagyoni értékének meghatározására".

Amennyiben a társaság működésében nem következett be a működést érintő jelentős változás, és külön szerződéses jogok vagy kötelezettségek sem indokolják az eltérést, kérdésessé válhat, hogy a tulajdonos egyáltalán alkalmazhatja-e a független cégértékelést, pusztán azért, mert a cégére jellemző egyedi vagy iparági sajátosságok miatt jelentős eltérés mutatkozik a valós cégérték és a vagyonadó alapját meghatározó számított érték között. Ez előfordulhat például, ha a cégértéket az alapító személyes közreműködése döntően meghatározza vagy gondoljunk csak a startup vállalkozásokra - hívta fel a figyelmet a szakember.

"Utóbbiaknál egy kockázati tőkebefektető beszállását követően jelentősen megnő a saját tőke, de jellemző, hogy még évekig nincs eredmény. A kezdő vállalkozásoknál a saját tőke egyharmada határozza meg a számított értéket, de a tőkeinjekciónak köszönhetően ez jelentősen magasabb adóalapot eredményezhet, mint a valós cégérték" - emelte ki Fajcsák Gábor. Nem beszélve arról, hogy eredmény (sőt! néha bevétel) hiányában az alapító tulajdonosnál nem feltétlenül áll rendelkezésre az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez elegendő likvid pénzeszköz. A startup vállalkozások esetében ráadásul az is jellemző, hogy a kockázati tőkebefektetők akár három vagy több évig sem engedik az osztalékfizetést és azt sem, hogy az alapítók kiszálljanak, azaz eladják a céget.

A javaslatok

Az RSM adópartnere arra is kitért, hogy ez a megközelítés nem képes kezelni azt sem, ha mondjuk három éve, egy kiugróan sikeres évet zárt a vállalkozás, de azóta elindult a lejtmenet.

Hivatkozhatok erre, mint a működési körülményekben bekövetkezett változás, különösen, ha ez nem a tárgyévben történt, hanem már évek óta zajló folyamat?

- vetítette előre az egyik legfontosabb kérdést, ami az érintettek fejében felmerülhet.

Fajcsák Gábor szerint ilyen és hasonló példák miatt aggályosnak tűnik, hogy a szabályozás nem biztosít általános lehetőséget arra, hogy az adózó a törvényi képlet alapján megállapított értékkel szemben a részesedés tényleges piaci értékét független szakvéleménnyel bizonyítsa, akkor, ha az előírt módszertan és a valós piaci érték között jelentős eltérés mutatkozik. Ennek következtében előállhat az a helyzet, hogy az adózó egy hiteles szakértői véleménnyel igazolni tudná a részesedés lényegesen alacsonyabb piaci értékét, a jogszabály azonban nem feltétlenül engedi ennek figyelembevételét, ami elvezethet, oda, hogy

az adóalap részben elszakad az adózó valós vagyonától, amelynek adóztatására a törvény irányul és olyat adóztat, ami nincs.

Összefoglalva, a tervezet meghatározott (de tételesen meg nem határozott) körülmények fennállása esetén biztosít lehetőséget a cégérték szakvélemény alapján történő kiszámítására, nem általánosan akkor, ha bizonyítható a valós piaci értéktől való jelentős eltérés. Ezzel szemben a jogbiztonságot növelné az általános ellenbizonyítás lehetősége: ez nem jelentené a törvényi értékelési rendszer feladását, mivel a főszabály továbbra is a képlet alkalmazása maradna, a bizonyítási teher az adózón lenne, az értékelést pedig a NAV ellenőrizhetné - javasolta a szakember, aki még egy további fontos szempontra felhívta a figyelmet.

„Álláspontunk szerint a vagyonadó tervezetében indokolt felülvizsgálni a független cégértékelést végző szolgáltatókkal szemben támasztott bevételi követelményeket is. A szigorú küszöbök olyan kisebb, specializált szereplőket is kizárhatnak a jogosultak köréből, amelyek megfelelő szakmai tapasztalattal, referenciákkal és függetlenséggel rendelkeznek. Emellett a cégértékelésre jogosult szolgáltatók szűk köre a rendelkezésre álló idő miatt is problémát jelenthet. A május 31-i beszámoló közzétételi és az augusztus 31-i vagyonadó-bevallási határidő között mindössze három hónap állna rendelkezésre az értékelések elkészítésére, a nyári időszakban, így a koncentrált igény és a korlátozott szakértői kapacitás jelentősen megemelheti az értékelési költségeket. Előfordulhat, hogy egyes adózók a szolgáltatók leterheltsége miatt nem tudnak határidőre független cégértékelést készíttetni, így az ellenbizonyítás jogszabályban biztosított lehetőségével ténylegesen nem tudnak élni. Célszerűbb lenne, ha a jogalkotó a jogosultságot objektív, ellenőrizhető szakmai követelményekhez kötné, így a szélesebb szakértői kör erősíthetné a piaci versenyt, mérsékelhetné az adózók költségeit, és javíthatná az értékelések hozzáférhetőségét" - fogalmazott az RSM partnere, aki úgy értékeli: ez az adóalap megalapozottabb megállapítását és az értékelési viták számának csökkentését is elősegíthetné, ami az adózók és az adóhatóság közös érdeke.

A svájci eredet önmagában még nem igazolja a magyar alkalmazást. Egy cégértékelési módszer nem választható el attól a gazdasági környezettől, amelyben használják. Egy képletet át lehet venni Svájcból, az azt körülvevő gazdasági és társadalmi feltételeket nem lehet vele együtt törvénybe iktatni. Egy svájci síverseny szabályait át lehet venni, a havat, a pályát és a felvonót nem kapjuk meg hozzá. A cégértékelési képletnél is az a kérdés, hogy adottak-e azok a hazai feltételek, amelyek között a módszer megfelelően működik.

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