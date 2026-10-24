16 ezer dolgozó kapott elégtételt a brit Tescóval szembeni perben

A jogvita lényege, hogy a Tesco bolti alkalmazottai – döntő többségükben nők – azt sérelmezik, hogy az áruházlánc az

egyenlő értékű munkáért kevesebbet fizetett nekik,

mint a logisztikai központokban dolgozó, túlnyomórészt férfi munkavállalóknak. A Tesco azt kifogásolta, hogy a munkaügyi bíróság a vállalat saját képzési anyagait és belső működési dokumentumait használta fel a munkaköri kötelezettségek meghatározásához.

A Fellebbviteli Bíróság kimondta, hogy ezek az anyagok felhasználhatók annak megállapítására, mit vártak el a munkavállalóktól, kivéve, ha egyértelmű ellenbizonyíték áll rendelkezésre. A Legfelsőbb Bíróság szeptember 29-én utasította el a Tesco fellebbezési kérelmét.

A felpereseket képviselő Leigh Day ügyvédi iroda munkajogi partnere, Kiran Daurka szerint az ítélet jelentős eredmény az általuk képviselt 16 ezer Tesco-dolgozó számára, és lezárja a cég ezzel kapcsolatos jogi kísérleteit. Hozzátette, a bíróságok megerősítették, hogy a munkaügyi bíróságok a munkáltatók saját belső dokumentumaira támaszkodhatnak a munkaköri feladatok értékelésekor, ami segíti az egyenlő bérezési igények tisztességes és arányos elbírálását.

Az egyenlő bérezéssel kapcsolatos perek a brit kiskereskedelmi szektort szélesebb körben is érintik, hiszen az Asda, a Sainsbury's és a Morrisons ellen is hasonló eljárások vannak folyamatban.

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