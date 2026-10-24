Alaptörvény-módosítást kezdeményez a győri polgármester

A településvezető, aki sikertelenül próbálta elérni a győri közgyűlés feloszlatásának napirendre vételét, azt írta: képviselőtársaival egy önkormányzatok felett álló, plusz demokratikus kontroll bevezetését szeretnék elérni azért, hogy soha többé senki ne tehessen olyan szinten tönkre egy várost, "ahogy azt a Fidesz-KDNP tette és teszi".
Bejegyzésében arra kérte a győriek mellett az ország minden polgárát, hogy álljanak a kezdeményezés mellé.
Pintér Bence úgy fogalmazott, hogy a TSZV ugyanazt mondja 2023 szeptembere óta, viszont az elmúlt hónapokban volt olyan képviselő, aki egy másik jelölőszervezet emberével alakított közös, új frakciót. Hozzátette, Borkai Zsolt korábbi polgármester és önkormányzati képviselő megszüntette egyesületét és lemondott mandátumáról, és most a Fidesz egy tekintélyes része jelzi azt, hogy új ajánlatot szeretne tenni a győrieknek.
Szerinte a győri közgyűlés és a testület végleg elvesztette a 2024-ben szerzett legitimációját, ezért úgy gondolja:
vissza kell adni a győriek kezébe a döntést arról, hogy elfogadják-e az új frakciók ajánlatát.
A polgármester a legutóbbi ülésen javasolta a közgyűlés feloszlatásának napirendre vételét, de mivel a Fideszből kilépő képviselők nemmel szavaztak, és több, a Fideszben maradó, szerinte "álcivil" képviselő is hiányzott az ülés elejéről, a javaslat nem kapott elég indítványt.
Pintér Bence a bejegyzés alapján úgy gondolja: ez a szavazás is megmutatja, hogy az áprilisi rendszerváltás nem ért el egyelőre Budaörsön túlra. A nagyvárosok önkormányzatainak többségében "továbbra is a Fidesz uralmának alapvető építőkövei", a fideszes polgármesterek és helyi képviselők döntenek - tette hozzá.
Megjegyezte: Győrben kiderült, hogy még azok a fideszes képviselők is, akik szerinte - úgy tűnik - "jobb belátásra tértek", ragaszkodnak ahhoz, hogy előkészítsék a Fidesz visszatérését. Úgy vélekedett, ha ez Győrben beválik, akkor a képviselők országos szinten is minden egyes településen "el fogják játszani ezt a bűvésztrükköt", amelyben megszabadulnának azoktól a fideszes, KDNP-s politikusoktól, akik "a legsúlyosabb terhet jelentik", külön frakciók létrehozásával.
A győri közgyűlésben azt követően szűnt meg a Fidesz-KDNP frakciója, hogy nyolc képviselő a csütörtöki ülésen bejelentette: kilép a képviselőcsoportból, lemond párttagságáról a Fideszben, és Csak Győr néven új képviselőcsoportot alakít. Két képviselő megalakította a KDNP-frakciót, ezzel pedig a Fidesz-KDNP többsége megszűnt a közgyűlésben.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba
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