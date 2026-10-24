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Autós üldözés volt Budapesten - Kábítószer hatása alatt menekültek a körözött bűnözők egy roncstelepre való autóval
Gazdaság

Autós üldözés volt Budapesten - Kábítószer hatása alatt menekültek a körözött bűnözők egy roncstelepre való autóval

MTI
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Három embert állítottak elő a főváros XIV. kerületében, akik forgalomból kivont autóval menekültek az igazoltatni akaró rendőrök elől hétfőn - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.

Azt írták, az autót már korábban kivonták a forgalomból és érvényes kötelező felelősségbiztosítása sem volt. Hozzátették,

az autós többszöri felszólítás ellenére sem állt meg, menekülés közben három piros lámpán áthajtott, kétszer pedig a behajtás tilalmát is figyelmen kívül hagyta.

Az autót vezető 31 éves nőnek nem volt jogosítványa és két körözés is érvényben volt vele szemben. Az autó egyik utas ellen szintén körözés volt érvényben.

Mindhármuknál pozitív lett a kábítószer-fogyasztást kimutató gyorsteszt eredménye.

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A rendőrök a sofőrt bódult állapotban történő járművezetés miatt hallgatták ki gyanúsítottként, utasai ellen kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást. A rendőrök egy teleszkópos fém viperát is találtak az autóban. Emiatt, valamint engedély nélküli vezetés és gyorshajtás miatt szabálysértési feljelentést tettek.

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