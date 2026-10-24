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Bejelentették: mostantól állandó rendőri jelenlét lesz a Blaha Lujza téren
Gazdaság

Bejelentették: mostantól állandó rendőri jelenlét lesz a Blaha Lujza téren

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Folyamatos rendőri jelenlét lesz a Blaha Lujza téren – jelentette be Pikó András, Józsefváros polgármestere Facebook-oldalán.

A Blaha Lujza tér a kerületünk egyik legforgalmasabb pontja, naponta rengetegen kelnek át rajta munkába, iskolába vagy hazafelé. Aki itt él vagy rendszeresen erre jár, pontosan tudja, hogy a tér közbiztonsága régóta komoly gond”

– írja a polgármester.

Bejelentette: tárgyalt a kerület rendőrkapitányával és megállapodtak arról, hogy a térre fokozott rendőri jelenlét érkezik.

A Blaha Lujza téren innentől állandó rendőrjárőr fog szolgálatot teljesíteni, két-két fővel.

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A polgármester hozzátette: a Blaha gondjainak mélyebb gyökerei vannak, és ezeket a több járőr önmagában nem fogja megoldani, de fontos lépés lesz ez a közbiztonság javítása érdekében, melyet reményei szerint a téren lakók és az itt közlekedők hamar érezni fognak.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lapis Renáta

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