Bejelentették: mostantól állandó rendőri jelenlét lesz a Blaha Lujza téren

A Blaha Lujza tér a kerületünk egyik legforgalmasabb pontja, naponta rengetegen kelnek át rajta munkába, iskolába vagy hazafelé. Aki itt él vagy rendszeresen erre jár, pontosan tudja, hogy a tér közbiztonsága régóta komoly gond”

– írja a polgármester.

Bejelentette: tárgyalt a kerület rendőrkapitányával és megállapodtak arról, hogy a térre fokozott rendőri jelenlét érkezik.

A Blaha Lujza téren innentől állandó rendőrjárőr fog szolgálatot teljesíteni, két-két fővel.

A polgármester hozzátette: a Blaha gondjainak mélyebb gyökerei vannak, és ezeket a több járőr önmagában nem fogja megoldani, de fontos lépés lesz ez a közbiztonság javítása érdekében, melyet reményei szerint a téren lakók és az itt közlekedők hamar érezni fognak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lapis Renáta