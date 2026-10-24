Kagylók lepték el a Balaton partját

A tó alacsony vízállása nyomán a szárazra került parti köveken és a kiszáradt tófenéken tömegével láthatók üres kagylóhéjak, amelyek esetenként kisebb "kagylóturzásokba" rendeződnek. Ezek az élőlények korábban erős fonalakkal rögzítették magukat a kemény felületekhez, ám a víz visszahúzódása után a levegőre került egyedek elpusztultak.

A jelenség kapcsán a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és a toruńi Nicolaus Copernicus Egyetem kutatói két, egymással versengő invazív faj, a kvagga-kagyló és a vándorkagyló túlélési stratégiáit vizsgálták. A tanulmány arra kereste a választ, miként reagálnak a kagylók a kiszáradásra és az iszapba temetődésre.

A vizsgálatok kimutatták, hogy a két faj eltérő módon alkalmazkodik a környezeti kihívásokhoz.

A kvagga-kagyló hatékonyabban szabadul ki a finom üledékből, és könnyebben jut vissza a felszínre, ami a mélyebb, iszaposabb tófenéken biztosít számára előnyt.

Ezzel szemben a vándorkagyló ellenállóbb a szélsőséges körülményekkel szemben, tovább marad életben a vízből kiemelve vagy az üledék alatt, ráadásul a vízszint csökkenésekor aktívabban húzódik a mélyebb vizek felé.

A kutatók azt is megállapították, hogy a durvább szemcséjű aljzat mindkét faj túlélési esélyeit javítja.

Az eredmények alapján a vándorkagyló sikeresebben alkalmazkodik a sekély, köves, esetenként kiszáradó partszakaszokhoz, míg a kvagga-kagyló élettere és versenyelőnye inkább a mélyebb, iszapos területeken érvényesül. A vízszint változása tehát nemcsak a rögzült életmódot folytató élőlények közvetlen túlélését befolyásolja, hanem meghatározza a két faj közötti versenyt is, ezáltal formálva a tó ökológiai egyensúlyát.

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