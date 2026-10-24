Két ciklon éri el Magyarországot: gyökeres fordulat jön a hétvégi időjárásban

Ezen a hétvégén felhős, többnyire csapadékos időjárás várható térségünkben, amelyet egy mediterrán ciklon és egy érkező melegfront alakít - jelenti a Hungaromet. Ma délnyugat felől várható eső, holnap északnyugat felől érkezik az újabb csapadékzóna, a nappali csúcsértékek pedig 12 és 18 fok között alakulnak.

Európa keleti és délnyugati peremvidékein jelenleg anticiklonok teszik nyugodttá, többnyire napossá és szárazzá az időjárást, bár foltokban köd és rétegfelhőzet is előfordul. Ezzel szemben tegnap a Balkán-félszigeten egy hideg légörvény okozott heves, helyenként kiadós esőzésekkel kísért zivatarokat. A kontinens nyugati és középső területei felett ugyanakkor egy hullámzó frontrendszer húzódik, amely mentén mediterrán ciklon is kialakult, az Atlanti-óceán felől pedig egy újabb, mély ciklon közelít, sokfelé felhős, esős, olykor viharos időt hozva.

A Kárpát-medence időjárását szombaton ez a mediterrán ciklon, vasárnap pedig az említett mély ciklon melegfrontja határozza meg.

Ma az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, tartósabb napsütésre csupán a Tiszántúlon van esély. Délutántól délnyugat felől megnő a csapadékhajlam, eső és zápor leginkább a Baja–Miskolc vonal tágabb térségében alakulhat ki. Éjszakára a csapadék esélye csökken, a felhőzet is szakadozni kezd, bár maradhatnak tartósan borongós tájak.

A levegő hajnalra 1 és 8 fok közé hűl, a nyugati határvidéken azonban gyenge fagy is előfordulhat.

Holnap északnyugat felől fokozatosan megvastagszik felettünk a fátyolfelhőzet. Eleinte még számíthatunk szűrt napsütésre, majd a nap folyamán ismét országszerte beborul az ég. Vasárnap délutántól északnyugat felől egyre többfelé kell újabb esőre, záporesőre készülni. A légmozgás ma még mérsékelt marad, holnap azonban a déliesre forduló szél északon és északnyugaton megélénkül, sőt az Alpokalján és a Kisalföldön erős széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 12 és 18 fok között valószínű.

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