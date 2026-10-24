Kiderült, miért nem mondott beszédet Orbán Viktor október 23-án

Havasi Bertalan azt mondta:

még nem jött el az idő arra, hogy a volt miniszterelnök a nyilvánosság elé álljon, lehet, hogy erre csak télen vagy jövő tavasszal kerül sor, lehet, később.

A sajtófőnök azt mondta: a visszatérés számos dologtól függ - belföldi és külföldi tényezőktől, gazdasági, politikai, társadalmi eseményektől, a költségvetés helyzetétől.

Arra is kitért, hogy elképzelhető, hogy Orbán Viktor visszatérése és a Békemenet egyszerre jön majd el.

Havasi Bertalan úgy látja: a volt miniszterelnök csak egyszer tud visszatérni a választási vereség után, ennek még nem most jött el az ideje.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert