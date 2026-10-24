9°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Kiderült, miért nem mondott beszédet Orbán Viktor október 23-án
Gazdaság

Kiderült, miért nem mondott beszédet Orbán Viktor október 23-án

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Még nem jött el az idő Orbán Viktor visszatérésére, ezért nem mondott a politikus beszédet a Bem téri fideszes rendezvényen tegnap – mondta el Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke a Népszavának.

Havasi Bertalan azt mondta:

még nem jött el az idő arra, hogy a volt miniszterelnök a nyilvánosság elé álljon, lehet, hogy erre csak télen vagy jövő tavasszal kerül sor, lehet, később.

A sajtófőnök azt mondta: a visszatérés számos dologtól függ - belföldi és külföldi tényezőktől, gazdasági, politikai, társadalmi eseményektől, a költségvetés helyzetétől.

Arra is kitért, hogy elképzelhető, hogy Orbán Viktor visszatérése és a Békemenet egyszerre jön majd el.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: letartóztatták Matolcsy Györgyöt, Matolcsy Ádám szökésben

Autós üldözés volt Budapesten - Kábítószer hatása alatt menekültek a körözött bűnözők egy roncstelepre való autóval

Vége a magyar kiskereskedelmi láncok kivételezett helyzetének?

Havasi Bertalan úgy látja: a volt miniszterelnök csak egyszer tud visszatérni a választási vereség után, ennek még nem most jött el az ideje.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: letartóztatták Matolcsy Györgyöt, Matolcsy Ádám szökésben

Fénylik-e még az arany?

Bíróság előtt tesz vallomást Matolcsy György: megszólalt a volt jegybankelnök védőügyvédje

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Óraátállítás 2026: kezdődik a téli időszámítás
Kimondta Zelenszkij: igen, Ukrajna elfogadja, ha így ér véget a háború
Két évtized után megismétlődött a 2006-os forgatókönyv – Baka András azonban kitart
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility