Kiderült, mit csinál Orbán Viktor Párizsban

A Telex riportere több kérdést is föltett a Fidesz elnökének, ő rendre azt válaszolta, hogy Budapesten szívesen nyilatkozik, most azonban az unokáival nyaral a francia fővárosban.

Több elutasító válasz után végül megunta a volt kormányfő a riporter kérdéseit és azt mondta:

Nem lenne jó, ha békén hagyna esetleg, és engedné, hogy éljem itt az életemet?

Ezután elköszönt és tovább sétált.

Orbán Viktort a francia fővárosban tegnap fotózták le, október 23-án, Magyarország nemzeti ünnepén. Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke azt nyilatkozta, a Fidesz vezetője azért tartózkodik külföldön, mert még nem jött el az idő a visszatérésére.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán