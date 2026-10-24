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Kiderült, mit csinál Orbán Viktor Párizsban
Gazdaság

Kiderült, mit csinál Orbán Viktor Párizsban

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Utolérte Orbán Viktor volt miniszterelnököt a Telex Párizsban: a politikus közölte, hogy az unokáival nyaral, hagyják békén.

A Telex riportere több kérdést is föltett a Fidesz elnökének, ő rendre azt válaszolta, hogy Budapesten szívesen nyilatkozik, most azonban az unokáival nyaral a francia fővárosban.

Több elutasító válasz után végül megunta a volt kormányfő a riporter kérdéseit és azt mondta:

Nem lenne jó, ha békén hagyna esetleg, és engedné, hogy éljem itt az életemet?

Ezután elköszönt és tovább sétált.

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Orbán Viktort a francia fővárosban tegnap fotózták le, október 23-án, Magyarország nemzeti ünnepén. Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke azt nyilatkozta, a Fidesz vezetője azért tartózkodik külföldön, mert még nem jött el az idő a visszatérésére.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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